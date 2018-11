De Vlaeminck over de verhoudingen in het veld: “Mathieu van der Poel is te goed voor de rest, ik wil Wout van Aert trainen” DMM

18 november 2018

16u50

Bron: Sporza 0 Veldrijden Roger De Vlaeminck zit nooit om een mening verlegen. Gevraagd naar wat hij van de heerschappij van Mathieu van der Poel in het veldrijden vond, had de oud-wereldkampioen een pasklaar antwoord zitten bij Sporza. “Mathieu maakt de sport een klein beetje kapot.”

Zege nummer 11 dit seizoen al voor Mathieu van der Poel. De Europese kampioen veldrijden was in de Flandriencross van Hamme opnieuw veruit de beste. Ex-wereldkampioenen Roger De Vlaeminck (1975) en Albert Van Damme (1974) werden vooraf even aan de tand gevoeld bij Sporza en dat leverde enkele toch wel opvallende uitspraken op.

Zo is de dominantie van de Nederlander een bedreiging voor de veldritsport, zegt De Vlaeminck. “Ik vind het heel jammer wat er allemaal gebeurt. Er komt niemand tot aan de enkels van Mathieu van der Poel, hij is veel te goed. Maar ik vind dat Van der Poel slimmer moet zijn, want er haken veel mensen af. Na 10 minuten heb je tegenwoordig alles gezien in het veldrijden. Het is het bekijken niet meer waard. Van der Poel is een echte Hollander die alles naar zich toe wil trekken, dat begrijp ik. Maar je kunt het ook mooi maken als je de beste bent. Want ik vind het niet meer mooi. Van der Poel maakt de sport een beetje kapot.”

“Ik wil Van Aert trainen en leiden”

De hegemonie van Van der Poel en het gebrek aan concurrentie dus, dat is wat De Vlaeminck ziet. “Ik heb een tweetal interviews gedaan met Wout (onder meer voor deze krant, red.). Ik sprak daarin met Wout en heb hem toen gezegd dat hij snelheid mist. Hij moet meer achter de brommer rijden. Rijd 50 of 60 km/u en ga dan eens naast die brommer rijden. De eerste keer kun je dat 20 meter, de keer erna 30 meter en zo drijf je dat op.”

“Ik wil Van Aert trainen en leiden. Misschien is het voor dit jaar te laat, maar volgend seizoen kan dat zeker lukken. Ik ben er zeker van dat Van Aert terugkomt en dat Van der Poel hem dan niet meer losrijdt. Al moet Van Aert eerst wel van zijn rechtzaak verlost zijn, want die speelt hem zeker parten.”

Van Avermaet: “Van der Poel een concurrent in het voorjaar? Sowieso”

Mathieu van der Poel rijdt binnenkort het klassieke voorjaar op de weg. Een concurrent voor Greg Van Avermaet? “Sowieso”, aldus de olympische kampioen, die op de Flandriencross in Hamme aanwezig was. “We hebben ook gezien hoe Wout van Aert al meespeelde. En Van der Poel heeft al bewezen dat hij goed presteert op de weg. Op een bepaald moment gaat hij gewoonweg meedoen met de besten. Zo simpel is het”, vervolgde Van Avermaet bij Sporza. “Of Van der Poel op de weg beter is dan Van Aert? Moeilijk te zeggen. Het valt af te wachten hoe Mathieu presteert in een koers van meer dan 200 kilometer. Ik ben alvast blij dat hij overschakelt. Hij is zijn carrière goed aan het uitstippelen.”