De nul is van het bord: jarige Toon Aerts boekt eerste seizoenszege in Boom Redactie

19 oktober 2019

15u58 0 Veldrijden Toon Aerts heeft in Boom de tweede manche van de Superprestige gewonnen. De Belgische kampioen, die vandaag zijn 26ste verjaardag viert, boekte in domein De Schorre zijn allereerste zege van het seizoen na een sterke solo. Aerts’ ploegmaat Quinten Hermans werd tweede, Tom Pidcock knalde naar een knappe derde plek.

Geen Eli Iserbyt in De Schorre vandaag. De winnaar van de openingsmanche van de Superprestige in Gieten koos er net als zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout (ziek) voor om zich te focussen op de Wereldbekercross van morgen in Bern. Daardoor lagen er dus kansen voor de anderen, zoals Toon Aerts. Maar net als vorige week in Gieten miste de Belgische kampioen zijn start wat.

Dat was niet het geval voor Quinten Hermans, tweede in Gieten. Onze landgenoot dook als eerste het veld in en in de eerste ronden voerde hij ook voortdurend de forcing. Helemaal raakte hij niet weg en in de derde ronde nam Laurens Sweeck het commando over. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal versnelde en de Telenet Baloise Lions moesten aan de bak. Hermans pikte zijn wagonnetje meteen aan, Aerts en Van Kessel kwamen wat later aansluiten.

Halverwege de cross was dan het moment van Aerts aangebroken. De Belgische kampioen ging op zijn gaspedaal staan en uiteindelijk kon hij toch een flinke kloof slaan. In de achtervolging schudde Hermans Sweeck af en na een slipper moest de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal ook Pidcock voor zich dulden.

Aerts bleef nagenoeg foutloos en zijn eerste seizoenszege kwam niet meer in gevaar. De Belgische kampioen trekt zo met vertrouwen naar Zwitserland. In de achtergrond kwam het nog tot een duel om de tweede plaats tussen Hermans en Pidcock. De 20-jarige Brit maakte echter een slordig foutje en moest zich zo tevreden stellen met de derde plek.