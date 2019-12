De kop is eraf voor Sanne Cant: “Als het hier nog mislukte, was het moeilijk geweest om dit te verwerken” KDW

21 december 2019

16u38 0

Eindelijk. De kop is eraf voor Sanne Cant. Haar eerste zege van het seizoen. De wereldkampioene won na haar stage in Spanje de Waaslandcross. “Het werd stilaan tijd”, zei ze bij VTM NIEUWS. Bijna liep het nog mis na een schuiver in de finale. “Als het hier vandaag nog mislukte, was het mentaal moeilijk geweest om dat nog te verwerken. Ik weet dat de grootste concurrenten hier niet aan de start stonden, maar de afwezigen hebben ongelijk. Dit pakken ze me niet meer af.” Nu volgen 8 crossen op 16 dagen. En mogen er voor Cant nog wat zeges bijkomen.