De gloednieuwe shirts van Marlux - Bingoal

20u14 0 Marlux

Marlux-Napoleon Games wordt op 1 januari Marlux-Bingoal en start in de Grote Prijs Sven Nys in Baal dan ook met een nieuwe outfit. Het shirt is blauw, met een rode toets waarin sponsor Bingoal geaccentueerd wordt. De nieuwe geldschieter is zowel op de voorzijde als op de achterzijde zichtbaar en ook op de linkerschouder en op de sokken.