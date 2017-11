De ene keer de witte fiets en de andere keer de zwarte: materiaal zorgt voor irritatie bij Wout van Aert editors

Het voorbije weekend won Wout van Aert dan wel de Wereldbekercross in Zeven, maar toch loopt alles niet naar wens voor de wereldkampioen veldrijden. Zijn fiets baart hem zorgen.

Felt is de leverancier van de fietsen van Veranda's Willem-Crelan. Tijdens de wegcampagne maakten de renners er al misbaar over. En nu zorgt het materiaal voor irritatie bij Wout van Aert. De wereldkampioen veldrijden en uithangbord van de veldritploeg Crelan-Charles zegt alleen maar: "Ja, er is een probleem. Meer kan ik niet zeggen."

Insiders weten beter. Intern kaartte Van Aert het probleem al aan. Maar voor ploegmanager Nick Nuyens is er geen vuiltje aan de lucht.

Photo News Van Aert Wout reed afgelopen zondag in Hamme op zijn witte fiets.

Het is opvallend dat Van Aert de voorbije weken niet altijd met zijn nieuwste materiaal rondreed. Die fiets is wit. Van Aert gebruikte die nog wel maar greep al regelmatig terug naar een zwart exemplaar, de fiets waarmee hij begin dit jaar nog wereldkampioen werd. Een vreemde gang van zaken is dat en die baart Van Aert naar verluidt ernstig zorgen in de strijd met zijn grote concurrent Mathieu van der Poel, die in januari zijn Stevens-fiets inruilt voor een Canyon.

De Nederlander is zijn nieuw materiaal al volop aan het uittesten. In dat stadium zit Van Aert niet. Dat was wel handig geweest, want de komende twee weken rijdt hij geen cross maar gaat hij op stage naar het Spaanse Calpe. Normaal is dat het ideale moment om het materiaal goed te testen en helemaal op punt te zetten. Nu lijkt het eerder op behelpen en koortsachtig zoeken naar een gepaste oplossing.

TDW In Gavere, waar Van Aert won, reed hij op een zwart exemplaar.

Photo News Het WK in Bieles won Van Aert op een zwarte 'Felt'.