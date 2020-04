De crosswereld zal volgens Sven Nys niet gespaard blijven: “Renners zullen hun loon en inkomsten zien dalen” CPG/DMM

29 april 2020

22u29 0 Veldrijden Voormalig veldrijder Sven Nys verwacht dat organisatoren van sportwedstrijden het financieel moeilijk gaan krijgen, inclusief het veldrijden. “Ze zullen minder inkomsten binnen halen, waardoor het startgeld en de prijzenpot zullen dalen”. Ook de renners zullen volgens Nys getroffen worden.

De sportwereld kreunt onder het coronavirus, dat geldt ook voor het veldrijden. Vader Sven en zoon Thibau Nys spraken in Play Sports Kot over de cross en de moeilijkheden die de sport ondervindt door de coronapandemie. “Sportenevenementen die door zullen gaan zonder publiek, maar op televisie worden uitgezonden, zullen het grotendeels wel redden. Die partners en sponsors komen in beeld en zijn dus zichtbaar. De Tour de France is daar een goed voorbeeld van”, klinkt het bij Sven Nys.

“Voor sporten die niet live op televisie worden uitgezonden, is het een moeilijker gegeven om te kunnen overleven. Deze crisis zal niet enkel gevolgen hebben voor dit, maar ook voor volgend seizoen”, aldus Nys. “De cross en de organisators leven van de toeschouwers. Wie gaat er een wedstrijd willen organiseren die enkel en alleen op televisie wordt uitgezonden?”, voegt Thibau Nys eraan toe.

Volgens Nys zullen ook de renners de financiële impact die de coronacrisis met zich meebrengt voelen. “Renners gaan hun lonen en inkomsten zien dalen. Organisatoren die crosswedstrijden achter gesloten deuren moeten organiseren, gaan minder inkomsten hebben. Bijgevolg zullen zij ook minder startgeld kunnen uitbetalen en zal het prijzengeld ook zakken. De renners zullen dan vooral moeten leven van de lonen die ze krijgen van hun ploeg, en minder van het startgeld dat in de cross nochtans een belangrijke schakel is. Op korte termijn zou dat dus op de helling kunnen komen te staan.”

