De cross wordt hervormd: op weg naar één superliga met 20 à 25 veldritten

Bron: Eigen berichtgeving 29 Photo News Veldrijden Het Belgische veldritlandschap wordt grondig hervormd. Bij de UCI wordt achter de schermen gewerkt aan een hertekening van de kalender. Begin februari zitten de belangrijkste partijen een eerste keer aan tafel. Belangrijkste piste: één 'Champions League' met 20 à 25 veldritten.

Wat loopt er fout in het Belgische veldrijden? De crossfan lijkt steeds moeilijker de weg naar de wedstrijden te vinden. En een pak organisatoren moeten knokken om het hoofd boven water te houden. Veranderingen dringen zich op en dat beseffen ze bij de Internationale Wielerunie (UCI). Coördinator Peter Van den Abeele: "We moeten eerlijk zijn. In de huidige Belgische kalender zien de fans door de bomen het bos niet meer. Welke wedstrijd behoort tot welk klassement?" Feit is: Wout van Aert en Mathieu van der Poel crossen zowat elke week tegen elkaar. En de veldritfan weet niet meer of hij op tv naar een wedstrijd van de DVV Trofee of naar een Wereldbekermanche kijkt.

De Internationale Wielerunie is achter de schermen al even aan het werk aan een hervorming. En begin februari, tijdens het WK in Valkenburg, staat een eerste belangrijke meeting met de belangrijkste betrokkenen op de agenda. Onder meer de nieuwe UCI-voorzitter David Lappartient, de Belgische Wielerbond, een aantal organisatoren en de twee veldritvertegenwoordigers van de atletencommissie (Simon Zahner en Katerina Nash) zullen mee aan tafel zitten. "Die eerste bijeenkomst heeft als doel de problematiek te analyseren. Kort daarna zullen de grote lijnen uitgezet worden, waarna we de krachten bundelen en aan het werk kunnen."

Ineens grondig

Een nieuw prestigieus regelmatigheidscriterium van misschien wel twintig tot vijfentwintig wedstrijden, mét daarin alle klassiekers, is een optie. Noem het een soort Champions League van het veldrijden dat een mix moet worden van de huidige Wereldbeker, Superprestige en een aantal andere topcrossen. "Het is te vroeg om daar nu uitspraken over te doen", houdt Van den Abeele zich wat dat betreft op de vlakte. "Maar dat het landschap zal veranderen, staat vast. Hoe ingrijpend? Misschien is het wel opportuun om in één keer een grondige hervorming door te voeren, in plaats van die te spreiden over een paar jaar."

Geen gemakkelijke taak, het conservatieve crosswereldje indachtig. Maar Van den Abeele wijst graag naar de Wereldbeker: "Daar loopt ondertussen wel alles op wieltjes. Er was een dieptepunt in het seizoen 2014-2015, toen het regelmatigheidscriterium slechts zes manches telde, waarvan dan nog drie in België en twee in Nederland. Daar hebben we met de UCI hard op ingezet en vandaag moeten we zelfs kandidaten ontgoochelen."

