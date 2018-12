De cross verandert pas over twee jaar: “Willen één groot project maken, dat kan alleen maar goed zijn voor de cross” Marc Ghyselinck

11 december 2018

06u00 0 Veldrijden De posities worden ingenomen. Maar een grondige hervorming van het veldrijden is nog niet aan de orde. Niet voor het winterseizoen 2020-2021 gaat de ­overvolle cyclocrosskalender onder de loep. Dat is twee jaar later dan gepland.

“De plannen zijn klaar. We hadden deze winter al het veldrijden kunnen hervormen”, zegt Peter Van den Abbeele. Hij is bij de internationele wielerunie UCI Deputy Sports Director, Head of Off-Road. Dat is een hele mond vol en het wil zeggen dat Van den Abbeele het over de toekomst van het veldrijden voor het ­zeggen heeft.

Die plannen zijn nu uitgesteld naar de winter van 2020-2021 en dat heeft alles te maken met het langdurige sponsorcontract dat ­Telenet heeft met de Superprestige en ­Wereldbeker. Dat contract loopt pas na de winter ’19-’20 af.

Superliga

Hoe het veldrijden er daarna gaat uitzien, dat wil Van den Abbeele nog niet gezegd hebben. Maar waar het wel over gaat: er zijn te veel crossen, te veel klassementen, georganiseerd in te weinig landen. In deze crosswinter worden er 55 crossen gereden, verdeeld over ­Wereldbeker (9), Superprestige (8), DVV (8), Brico (7) en Soudal (5). Verder zijn er drie kampioenschappen (nationaal, Europees, wereld) en dan zijn er nog een keer veertien onafhankelijke organisaties. Er wordt in acht landen gecrost, 39 van de 55 wedstrijden worden in België gereden. Nederland en Zwitserland (elk vijf) zijn een verre tweede. De VS heeft er twee, Tsjechië, Luxemburg, Frankrijk en ­Denemarken (WK) elk één.

Er was al sprake van een zogenaamde Superliga, een nieuw prestigieus regelmatigheidscriterium met twintig tot vijfentwintig crossen, een mix van Wereldbeker, Superprestige en DVV.

Die drie klassementen tellen nu samen ­precies vijfentwintig wedstrijden. Maar de Wereldbeker wil meer. Als alles volgens plan verloopt, gaat ze komende winter van negen naar twaalf crossen, met toevoeging van ­wedstrijden in Groot-Brittannië, Duitsland en Spanje. Dat betekent dan een uitbreiding van de Wereldbeker van vijf naar acht landen. Maar het betekent ook dat de zogenaamde Superliga van vijfentwintig naar ­acht­entwintig wedstrijden zou gaan. Afslanking?

De grootste verandering is voorlopig dat ­Gavere naar een nieuwe datum op zoek moet. Het Europees veldritkampioenschap 2019 vindt op 9 en 10 november plaats. Dat weekend wordt er normaal voor de Superprestige in Gavere gecrost.

Het zegt alles over het gewicht dat Van den Abbeele aan het EK geeft. “Het Europees ­kampioenschap is in korte tijd veel sterker ­geworden. Wanneer de organisatoren in het Italiaanse Silvelle dan een datum claimen, ­accepteren we die. Dat Gavere een andere ­datum zoekt, is de enige oplossing.”

De UCI wil de touwtjes in handen houden. Van den Abbeele: “We willen één groot project maken, dat kan alleen maar goed zijn voor de cross.”

Christophe Impens van organisator Golazo is alvast benieuwd. “Ik hoor veel roddels en gissingen, maar concreet heb ik nog geen weet van hervormingen. We zijn even benieuwd als de rest.”

Fluwelen revolutie?

Wat hem betreft, kan het net zo goed een ­fluwelen revolutie zijn. “Een Superliga is ­mogelijk. Daaronder kunnen dan continentale en nationale liga’s komen. Niet alle vijfenvijftig crossen kunnen hetzelfde willen. ­Zondag is er Zonhoven en die cross is uitverkocht. Maar we hebben ook ­Hasselt georganiseerd, met veel minder ­publiek. Dat wil niet zeggen dat zo’n cross niet kan overleven. Niet alle crossen moeten alle toppers aan de start hebben, vijf viptenten vullen en in 38 landen op tv komen.”