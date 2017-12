De cross leeft van de duels: was strijd tussen Van Aert en Van der Poel een voorproefje? "Dit geeft meer voldoening" Mike De Beck

De cross leeft van de duels. Dat is vanmiddag nog maar eens gebleken tijdens de Scheldecross in Antwerpen, waar Mathieu Van der Poel na een spannende strijd met Wout van Aert aan het langste eind trok. Van Aert lijkt dus weer helemaal de oude. Terug na een stevig trainingskamp op Calpe en liefst twee kilogram lichter. Worden de supporters op hun wenken bediend en krijgen we in de toekomst nog meer duels te zien? Van Aert versus Van der Poel, België-Nederland. Wij zitten alvast op het puntje van onze stoel.

De spanning was te snijden tijdens de Scheldecross. Van Aert en Van der Poel vochten een ouderwets duel uit tot diep in de laatste ronde. "Als we bij elkaar zaten, was de sfeer weer 'volle bak'", vertelde Van Aert achteraf. "De mensen missen die duels blijkbaar. De vorige maanden lag het duidelijk aan mij dat ik niet aanwezig was. Het is plezant dat ik nu wel van de partij was. We zaten terug met twee kort bij elkaar. Dat lijkt me dan ook mooi voor de volgende crossen. Voor mij mag het verder gaan zoals het vandaag gelopen is. Ik denk dat we die duels altijd wel mogen verwachten. Veel mensen komen daar ook voor naar de cross. Mathieu is altijd al een sterke concurrent geweest en als ik blijf rijden zoals nu, dan zullen die duels automatisch wel komen."

Wat is dan het verschil met de Wout van Aert van nu en die van pakweg drie, vier weken geleden? Na de duidelijk deugddoende stage in Calpe zette de renner twee kilogram lichter weer voet aan Belgische grond. "Hoe ik twee kilogram verloor? Door weinig te eten en veel te trainen. In het begin van het seizoen stond ik niet op mijn scherpste gewicht. Door verschillende omstandigheden liep het niet altijd goed. Nu sta ik terug op mijn gewicht van vorig jaar en dat voelt ook beter. Dit voelt aan als een nieuwe start. Laat ons hopen dat er nu wat meer overwinningen komen en minder ereplaatsen."

"Brengt stress en zenuwen met zich mee"

Ook Mathieu van der Poel voelde dat Wout van Aert weer sterk voor de dag kwam. "Het is altijd wel leuk om in een duel te kunnen winnen, maar het brengt natuurlijk wel een beetje stress en zenuwen met zich mee. Vooral in die laatste ronde. Het is wel leuker om zo de laatste ronde te rijden, vooral omdat het publiek dan ook heel hard meeleeft. Dit geeft je wel meer voldoening." De Nederlander had natuurlijk alle reden om gelukkig te zijn. Hij reed namelijk als eerste over de meet en zit zo aan vier opeenvolgende zeges op vijf wedstrijden in de DVV Trofee. "Als je het verschil met de rest ziet - als ik het goed heb, zaten die op een minuut - dan zegt dat eigenlijk genoeg over zijn vorm. Gewoon om aan te geven dat Van Aert terug beter is en niet dat ik minder ben. Drie, vier weken geleden was Van Aert ook niet slecht, maar ik denk dat hij vandaag wel de wedstrijd heeft gereden die hij wilde rijden."

Net als vorig jaar in de Scheldecross kregen we dus een duel op het scherpst van de snee en dat was ook vorig seizoen het geval in de cross van Namen. Afspraak morgen op en rond de Citadel. U kijkt toch ook?

Sweeck kan leven met derde plaats: "Mallorca heeft deugd gedaan"

Na Van der Poel en Van Aert was het even wachten totdat de nummer drie binnen sijpelde. Uiteindelijk werd het Laurens Sweeck. Laurens Sweeck (Era-Circus) stond voor de zesde keer dit seizoen op het podium in een cross. "Het gaat helemaal de goede kant uit", zei de renner uit Schriek achteraf.

Sweeck bracht de voorbije weken door in Mallorca, keerde even over en weer voor de wedstrijd in Essen, waar hij tweede werd, en bracht dus ook de voorbije dagen door op het eiland om bij te trainen. "Ik had in het begin van het seizoen niet dat goede gevoel in de benen en koos bewust voor een langere periode in Mallorca. Ik voel dat ik daar de vruchten van pluk. Aan Wout en Mathieu viel vandaag niets te beginnen, maar met deze derde plek kan ik leven. Want uiteindelijk werd dat nog een stevige strijd met Lars, Toon, Corné van Kessel en Kevin Pauwels.

Sweeck reed zich vast op de 'bandenstrook'. "Ik reed op kop toen ik plots op een klimmetje uit mijn klikpedaal schoot. Daardoor stond ook de rest te voet en zij haakten in elkaar. Ik had een gaatje en heb niet meer getwijfeld. Een professioneel foutje was het zeker niet. Het was een onbewust manoeuvre dat me uiteindelijk wel voordeel bezorgde. Ik ben blij met deze derde stek, want als je ziet dat het verschil ruim een minuut was, dan weet je wel dat zij er met kop en schouders bovenuit staken. Ik hoop dat ze morgen iets trager zullen starten", eindigde hij met een grapje, "al denk ik niet dat ze dat zullen doen."

