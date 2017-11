Danny De Bie is opnieuw ploegleider Redactie

Danny De Bie is de nieuwe ploegleider bij Tarteletto-Isorex. Hij vervangt er de West-Vlaming Peter Bauwens, die voortaan de lijnen zal uitzetten voor het continentale team en de veldritploeg.

"Rony zal een stap opzijzetten en de lijnen uitzetten voor onze ploeg, meer toekomstgericht werken, overkoepelend voor het team op de weg en in het veld", aldus teammanager Peter Bauwens. "Danny vervangt hem als ploegleider en werkt onder de vlag van Rony. Hij wordt vanaf vandaag (1 november) de ploegleider: hij moet aan scouting doen van jong talent, nieuwe renners aantrekken, de trainingen opvolgen, onze renners en rensters een stap hoger brengen. We hebben met Kim Van de Steene al een goede dame in het veld, maar we zien graag nog iemand ons team vervoegen."

De Bie kent de ploeg, werkte voor hen toen het team nog als Superano Ham-Isorex-Tarteletto door het leven ging. Hij verkaste naar Marlux-Napoleon Games, maar werd daar begin oktober aan de kant geschoven na tegenvallende resultaten.

Nooit gepanikeerd

"Peter en ik hebben altijd een goed contact blijven onderhouden", aldus De Bie. "Een kleine twee jaar geleden werkte ik een tijdlang voor hem en na mijn ontslag bij Marlux, was de keuze snel gemaakt. Mijn ontslag kwam onverwacht, maar ik heb nooit gepanikeerd. Op mijn leeftijd panikeer je niet meer en ik kijk uit naar deze nieuwe kans. Het is een stapje lager, een kleinere ploeg, maar met dit team kan je progressie maken en ik wil hen naar een hoger niveau brengen."

BELGA Ronny De Vos en Peter Bauwens met Danny De Bie.