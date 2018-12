Daar is zege nummer twee: Van Aert profiteert optimaal van afwezigheid Van der Poel en wint Brico Cross in Bredene Redactie

29 december 2018

16u00

Bron: Eigen berichtgeving en VTM 1 Veldrijden De Brico Cross in Bredene is een prooi voor Wout van Aert (24) geworden. De drievoudige wereldkampioen in het veld profiteerde optimaal van de afwezigheid van onder anderen Mathieu van der Poel en Toon Aerts. Quinten Hermans eindigde op de tweede plek, Jens Adams werd derde. Voor Van Aert is het zijn tweede overwinning van het seizoen. Hij won midden oktober ook in Ardooie. En de Antwerpenaar is met zijn vierde zege in Bredene nu ook de recordwinnaar van de Ereprijs Paul Herygers.

Wereldkampioen Van Aert verzilverde dus een unieke kans om zijn eerste televisiecross van het seizoen te winnen. Maar in de openingsronde zal de Antwerpenaar toch even gevloekt hebben, want de start van Van Aert was niet super. De toekomstige renner van Jumbo-Visma draaide pas in circa tiende positie het veld in.

David van der Poel nam de rest op sleeptouw en het duurde toch twee ronden vooraleer Van Aert echt aansluiting kon maken met de kop van de koers. Het moeilijkste leek dan achter de rug, maar ongeveer halfweg cross ging de wereldkampioen dan ongelukkig tegen de vlakte. Averij liep Van Aert gelukkig niet op. In sneltempo reed hij weer naar koplopers Jens Adams en Quinten Hermans.

En lang bleef Van Aert niet in het zadel zitten. De wereldkampioen versnelde en niemand had een antwoord klaar. Hermans probeerde de kloof nog even te dichten, maar de Telenet Fidea Lion besefte snel dat dat onbegonnen werk was. De voorsprong van Van Aert groeide snel. Op twee ronden van het einde was hij eigenlijk al zegezeker, maar ‘WvA' stoomde door.

De voorsprong groeide tot bijna een minuut en de wereldkampioen kon zo rustig zijn tijd nemen om te vieren. Bij het overschrijden van de finish gingen vier vingers de lucht in, een verwijzing naar zijn recordaantal zeges in Bredene. Quinten Hermans sprintte uiteindelijk naar de tweede plek en Jens Adams werd derde. Sweeck moest vrede nemen met plek vier en Vermeersch reed als vijfde over de aankomst.