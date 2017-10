Daar is de Kuil van Zonhoven! Naar welk veldrit-parcours kijkt u het meest uit? DMM

08u00 0 Poll Wat is voor u het mooiste veldritparcours van het jaar? Zonhoven

Koksijde

Koppenberg

Namen

Heusden-Zolder

Baal

Gavere Zonhoven 20%

Koksijde 19%

Koppenberg 28%

Namen 6%

Heusden-Zolder 8%

Baal 10%

Gavere 9% Veldrijden De Kuil van Zonhoven. Het is een waar begrip geworden in de cyclocrosswereld. Vanmiddag mogen de heren veldrijders zich opnieuw wagen aan het onding in de Limburgse Kempen, maar hoe hing het er vroeger aan toe? En welke crossen op de kalender zijn nog een absolute 'must see'?

Het waren een piepjonge Tom Meeusen en Erwin Vervecken die de enorme kuil op de Molenheide in Zonhoven ontdekten in 2009. De gapende afgrond van ruim 20m was het onderwerp van een fikse weddenschap. Meeusen liet het zich geen tweemaal zeggen en dook als eerste de kuil in. Vervecken zou even later volgen en zo was de Kuil van Zonhoven geboren. Meeusen spoorde manager en organisator van de cross in Zonhoven Hans van Kasteren aan om de passage in het parcours op te nemen en zo geschiedde. "Leg in de toekomst die kuil maar in het parcours. Dan krijg je gegarandeerd spektakel."

Arena

Suspens en spektakel levert de passage langs het vroeger stort van Termolen altijd op. "Het is alsof je in een arena binnenrijdt", liet Mathieu van der Poel zich enkele jaren geleden ontvallen bij z'n eerste kennismaking met het parcours. Inderdaad, de zanderige afdaling van zo'n 20 meter brengt de renners in een enorme natuurlijke kuip waar duizenden supporters samengetroept staan. Elke passage is van ver hoorbaar en dat zorgt uiteraard voor de nodige sfeer. "In de Kuil voel je je een klein beetje voetballer", dixit Van der Poel.

Tweemaal in één rondje

De Kuil moet overigens niet één, maar twee keer bedwongen worden door Wout Van Aert en co. Een eerste passage volgt al kort na de start met de langste en ongetwijfeld ook gevaarlijkste duik naar beneden. Na een klein lusje in het bos duiken de crossers dan nog een tweede keer de Kuil in om onder een oorverdovend lawaai weer boven de menigte uit te stijgen. De zanderige ondergrond maakt de passages trouwens bijzonder lastig. Technisch moet je al een kraan zijn om netjes in de Kuil af te dalen, aan de snelheden waarmee de veldrijders te keer gaan geldt zoiets nog dubbel.

Echt beslissend is de Kuil zelden. Daarvoor ligt de passage net iets te vroeg in het parcours. Toch kan de wedstrijd hier voor velen al voorbij zijn bij een ongelukkige tuimelperte.

BELGA

Flashback naar vorig jaar

Dat de veldrit in Zonhoven vaak op een thriller uitdraait, hebben de laatste edities bewezen. Het parcours in zijn huidige vorm maakt sinds 2010 deel uit van de Telenet-Superprestige. Voordien werd de cross al verreden vanaf 2004. Sven Nys blijft met 5 zegetulpen absoluut recordhouder, Niels Albert won de veldrit tweemaal. De twee kleppers van vandaag, Wout Van Aert en Mathieu van der Poel wonnen elk al één keer in Zonhoven.

Vooral de editie van vorig jaar was er eentje om duimen en vingers van af te likken. Van Aert en Van der Poel muisden er al snel van onder om er een duel uit de oude doos van te maken. Beide tenoren zetten elkaar om beurten onder druk, terwijl Laurens Sweeck zich in de achtergrond de beste van de rest toonde. In de allerlaatste ronde leek Van Aert met een beslissend kloofje op weg naar de zege, maar in de laatste meters gooide Van der Poel zich vanuit een geslagen positie nog voorbij het wiel van de wereldkampioen. Mogen we ons straks opnieuw aan een dergelijke ontknoping verwachten?

Photo News

Veldritklassieker

Ondanks zijn korte staat van dienst is de Superprestige-veldrit in Zonhoven snel uitgegroeid tot een van de klassieker op de kalender. Samen met de Koppenbergcross, Namen, Heusden-Zolder en Hoogerheide behoort Zonhoven volgens de Nederlanders van het Algemeen Dagblad tot de vijf crossen die u ooit eens moet zien. Naar welke veldrit kijkt u omwille van het parcours het meest uit dit jaar?

Photo News

Erelijst Zonhoven

2016: Mathieu van der Poel - Wout Van Aert - Laurens Sweeck



2015: Wout Van Aert - Rob Peeters - Kevin Pauwels



2014: Kevin Pauwels - Sven Nys - Lars van der Haar



2013: Sven Nys - Niels Albert - Klaas Vantornout



2012: Sven Nys - Niels Albert - Bart Aernouts



2011: Niels Albert - Sven Nys - Kevin Pauwels



2010: (okt.): Zdenek Štybar - Kevin Pauwels - Sven Nys



2010: (feb.) Sven Nys - Zdenek Štybar - Kevin Pauwels



2008: Niels Albert - Klaas Vantornout - Zdenek Štybar



2007: Bart Wellens - Klaas Vantornout - Sven Nys



2006: Sven Nys - Erwin Vervecken - Sven Vanthourenhout



2005: Sven Nys - Bart Wellens - Niels Albert

BELGA