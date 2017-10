Crossen in weide Tomorrowland: déze nummers beluisteren de veldrittoppers voor de start XC

14u08 1 rv Veldrijden Vandaag staat de derde manche van de Superprestige in Boom op het programma. De veldrijders gaan straks met elkaar de strijd aan op het provinciaal recreatiedomein De Schorre, beter bekend als het festivalterrein van Tomorrowland. Ideaal dus om eens te polsen welke nummers de topcrossers nét voor de start beluisteren.

't Is weer feest in Boom dit weekend! ¿¿¿¿ @WoutvanAert @mathieuvdpoel @LaurensSweeck @ToAerts @KlaasVantornout pic.twitter.com/LpBef3sCSW Play Sports(@ playsports) link

Mathieu van der Poel

"Ik begin altijd met de top 50 van België en naarmate de start nadert, kies ik voor het hardere werk. Dan speel ik vooral nummers van Mark With a K af."

Wout van Aert

"Ik kies voor de start voor muziek van Tomorrowland zelf, en dan denk ik vooral aan Dimitri Vegas en Like Mike. Toepasselijk dus vandaag."

Laurens Sweeck

"Ik luister niet zo vaak naar muziek, want ik ben eerlijk gezegd totaal géén kenner. Als ik toch eens een liedje opzet, dan zal het 'Eye of the Tiger' zijn. Dat is een nummer dat mij echt kan oppeppen."

Lars van der Haar

"Ik luister echt alle genres door elkaar. Meestal heb ik zelfs geen idee welke nummers ik aan het beluisteren ben, want ik ben echt slecht in titels. Hardwell komt wel vaker terug in mijn afspeellijst, dat is een naam die ik onthoud. Classic Rock vind ik ook wel leuk."

Michael Vanthourenhout

"Ik kies vooral voor hedendaagse muziek, geen specifieke nummers. Meestal zet ik - toevallig of niet - een mix van Tomorrowland op. Ik denk dan vooral aan Dimitri Vegas en Like Mike."

Quinten Hermans

"De muziek in mijn afspeellijst draaien ze niet op Tomorrowland. Ik luister onder meer naar Rage Against the Machine, al durf ik ook wel Johnny Cash op te zetten."

Tom Meeusen

"Ik zet niet zo vaak muziek op voor de start, maar dat komt ook door het slechte internet op de veldritten. Als ik dan toch iets beluister, dan zal het Martin Garrix zijn. Of toch iets in dat genre."

Thomas Pidcock

"Ik durf wel eens te kiezen voor een rapnummer, maar dat is ook naast de cross het geval. Kanye West zet ik geregeld op."

