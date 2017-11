Concurrenten onder de indruk: "Wat Van der Poel daar deed, was écht buitenaards" Thomas Lissens

Bron: Sporza 2 BELGA Van der Poel won voor Aerts en Van der Haar. Veldrijden Overwinning nummer twaalf is binnen voor Mathieu van der Poel. De Nederlandse kampioen won nu ook op de Koppenberg en daar heeft hij stevig voor moeten knokken. Vooral twee Telenet Fidea Lions, Toon Aerts (tweede) en Lars van der Haar (derde), maakten het hem knap lastig. Maar in de laatste ronde schoot 'VdP' dan toch zijn laatste, beslissende pijl af. "Wat hij daar deed, was écht buitenaards."

Aerts: "Na een uur moesten we nog eens heel diep gaan"

Toon Aerts reed mogelijk een laatste keer in zijn Europese trui en de poulain van Sven Nys maakte er een wedstrijd van om niet snel te vergeten. Aerts maakte de cross hard, maar moest uiteindelijk toch net zijn meerdere erkennen in Van der Poel. "Op het einde dacht ik nog even dat ik de kloof nog zou kunnen dichten, maar de laatste beklimming was er te veel aan", was Aerts duidelijk voor de microfoon van Sporza.

Net als de winnaar moest ook Aerts even bekomen na de aankomst. De 24-jarige Europese kampioen moest even steun zoeken bij de dranghekken. "Mijn benen voelen aan zoals tijdens de voorbereiding naar een WK en dat maak ik toch maar zelden mee. Nu moesten we na een uur cross nog eens heel diep gaan om de kasseien te bedwingen en dat resulteerde in pure verzuring van de spieren. Maar laat ons vooral het positieve onthouden: we hebben vandaag perfect het ploegenspel gespeeld."

Van der Haar: "Wat hij daar deed, was écht buitenaards"

Op vijf ronden van het einde leek Lars van der Haar even de beslissende kloof te slaan. Maar na wat spierballengerol dichtte Van der Poel dan toch de kloof. "Ik vind dat ik het op het juiste moment geprobeerd heb, maar jammer genoeg kwam de rest toch nog terug. Daarna ben ik vooral beginnen te speculeren op mijn sprint, maar het draaide anders uit."

"Ik de laatste ronde dacht ik dat ik zou winnen, want ik voelde me echt nog goed. Maar wat Van der Poel dan nog deed, was echt buitenaards. Zijn aanval, tot twee keer toe eigenlijk, in de laatste ronde had ik echt niet verwacht. Ik denk wel dat hij nu nog meer de grote favoriet is voor het EK, maar wie wint is minder van belang. Als het maar een Nederlander is."

Mathieu van der Poel: "Ik ben echt diep moeten gaan"

Andere jaren was de Koppenberg zijn zwarte beest, maar daar wilde Mathieu van der Poel komaf mee maken in Oudenaarde. Dat maakte hij al meteen duidelijk na de start. "Ik was zeer snel gestart in die eerste twee rondes omdat ik bonificaties wilde pakken", doet hij uit de doeken. "De tijd die ik verloren had in de eerste manche, wilde ik terugnemen vandaag. Maar dat heb ik wel een beetje moeten bekopen in de volgende rondes."

"Neen, het was geen acteerwerk", lachte hij, "ik heb echt afgezien en toch even getwijfeld aan mezelf, vooral toen Toon Aerts op kop reed, zat ik echt enkele rondes à bloc, maar ik denk dat iedereen wel zo'n momentje heeft meegemaakt. Gelukkig voelde ik in de laatste ronde dat ik nog iets in de reservetank had en kon ik nog versnellen. Je kan hier zeker niet zeggen dat het geen spannende cross was (lacht)."

"Al was het op die laatste helling strompelen tot de finish", zei hij, "geen meter verder. Ik heb echt een tijdje moeten bekomen en naar adem moeten happen. Alles begon te draaien op het einde. Zo diep ben ik nog nooit moeten gaan om een cross te winnen."

De kop is eraf dus op de Koppenberg. "Natuurlijk ben ik heel blij met deze overwinning", zei hij nog, "maar het is niet dat dit een 'levensdoel' was. Dit is een mooie zege, een klassieker met een grote naam, maar het is niet zo dat het bovenaan mijn lijstje stond om hier te winnen. Dat zijn andere wedstrijden. Welke? Wel, het WK in de eerste plaats, maar dat is ieder jaar zo. En ja ik win graag volgende week op het EK in Tabor. Het is toch een trui die je kan pakken en ik ben zeer gemotiveerd. Ik weet dat ik de grote favoriet ben, maar dat ben ik intussen al gewoon."