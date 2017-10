Compton zegeviert bij vrouwen, jarige Cant moet opgeven door ziekte XC

14u47

Bron: Belga 0 BELGA Veldrijden De 39-jarige Katie Compton heeft de GP Mario De Clercq bij de vrouwen elite gewonnen. Reeds in de tweede ronde zette ze de tegenstand een neus. De Nederlandse Maud Kaptheijns legde beslag op de dichtste ereplaats. De Britse Helen Wyman werd derde. Beste Belgische was Ellen Van Loy met een achtste plaats op 1:51 van Compton. De jarige wereldkampioene Sanne Cant (26) gaf iets over halfcross op wegens ziekte

Het was Maud Kaptheijns die de beste start nam. De Nederlandse sloeg snel een kloof. De Amerikaanse Katie Compton zag het gevaar en repte zich naar voren. Sanne Cant reed toen al op een twaalfde plaats. De jarige wereldkampioene was in de nacht van zaterdag op zondag immers ziek geworden, moest zelfs even naar het Universitair Ziekenhuis van Gent, en kwam helemaal niet in het stuk voor. Cant bleef sukkelen en kneep voortijdig de remmen dicht.



Vooraan was Compton ondertussen over Kaptheijns gegaan en pakte zo ook de vijftien seconden bonificaties in de tweede ronde. Kaptheijns volgde een tijdlang op vijf seconden. De Britse Nikki Brammeier moest al 35 seconden goedmaken. Compton trok de slotronde in met twintig seconden op Maud Kaptheijns en kon verder haar eigen tempo bepalen. De Amerikaanse kwam niet meer in de problemen en kon zo een heuse ereronde maken op en rond de Hotondberg. Enkel de strijd voor de derde plaats leverde nog enige spankracht op. Daarvoor streden de Britse meisjes Nikki Brammeier en Helen Wyman. Wyman griste in die in volle finale nog weg van Brammeier.

Damescross Ronse Podium 1 K. Compton,2 M. Kaptheins,3 H. Wyman ,volledig buitenlandspodium pic.twitter.com/U3EbmobKJ7 Freddy(@ sportfriekske) link