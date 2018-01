Compton wint in Nommay, Cant pakt ondanks teleurstellende twaalfde stek eindzege Redactie

21 januari 2018

14u47

Bron: Belga 11

De Amerikaanse Katherine Compton heeft vandaag de Wereldbekermanche veldrijden in het Franse Nommay gewonnen. Compton triomfeerde voor haar landgenote Kaitlin Keogh en de Française Pauline Ferrand-Prévot. Sanne Cant finishte teleurstellend als twaalfde, maar dat volstond om de eindzege in de Wereldbeker op zak te steken.

Voor Cant was de twaalfde plaats nipt voldoende om de Wereldbeker op zak te steken. Cant zag haar grootste concurrente, Kaitlin Keough, naar de tweede plaats rijden. Zelf werd ze pas twaalfde. Ze zag haar voorsprong zo teruglopen van 113 punten naar 82 punten, maar dat volstond net. De winnaar in een Wereldbekermanche krijgt immers 80 punten.

"Het was een eenzame wedstrijd maar dat neem ik er graag bij", opende de 39-jarige Compton na afloop. "Ik sloeg al vrij snel in de wedstrijd een kloof en ben dan maar blijven door gaan. Het parcours beviel me wel ondanks het feit dat ik een lange vlucht achter de rug heb. Van bij de opwarming had ik al een goed gevoel. Dat veranderde niet in de wedstrijd. Ik ben vrijdagochtend in Brussel geland na mijn verblijf in Amerika waar ik nationaal kampioene werd. Het is nu nog twee weken tot het wereldkampioenschap in Valkenburg (3-4 februari). Ik hoop deze vormcurve dan ook nog zeker tot dan te kunnen doortrekken."