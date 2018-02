Cant start zonder stress aan WK: "Niets moet", Verdonschot tempert de verwachtingen Redactie

01 februari 2018

19u10

Sanne Cant staat zaterdag in het Nederlandse Valkenburg aan de start van haar dertiende WK. De titelverdedigster start zonder stress, maar wil liefst haar regenboogtrui niet afstaan. "Niets moet", klinkt het bij de 27-jarige Cant. "Ik heb die trui al in de kast, maar ik geef dat ik hem graag nog wat langer zou dragen."

Cant oogde bijzonder ontspannen op het persmoment van de Belgische ploeg in Valkenburg. Andere jaren legde ze zichzelf veel druk op, wilde ze zo graag die regenboogtrui, sinds Luxemburg 2017 heeft ze de titel vast. "Dat heeft voor mij toch veel veranderd. Het was een last die van me afviel. Eindelijk was het zo ver, had ik die titel beet. Nu heb ik die trui en al zo'n mooi palmares bij elkaar gefietst. Het is niet meer van 'moeten'. Al besef ik wel dat het raar zal zijn zonder die trui. Vorige week in Hoogerheide trok ik hem voor de laatste keer aan en dat was toch even een pijnlijk moment."

Cant verkende deze namiddag het parcours en toonde zich na afloop tevreden. "Vooraf werd gezegd dat het niet voor mij was, maar ik ben echt wel 'content'. Het bevat enkele technische stukken die me best wel goed liggen en er is veel slijk. Het is misschien geen 100 procent op mijn maat, maar toch wel 99."

Zelf acht ze zich klaar om zichzelf op te volgen als wereldkampioene, maar dicht ze ook de Amerikaanse Katie Compton veel kansen toe. "Die zal hier goed voor de dag komen. Met Eva Lechner en Pauline Ferrand-Prévot houd ik ook rekening voor de medailles. Marianne Vos lijkt me niet sterk genoeg na haar ziekte, al weet je nooit natuurlijk, maar voor de regenboogtrui zal het moeilijk worden. Voorts weet ik niet goed wat ik moet verwachten van de Amerikaanse Kaitlin Keough (die tweede werd in de eindstand van de Wereldbeker). Lucinda Brand is goed en zal voor eigen volk goed voor de dag willen komen, maar dit lijkt me niet echt een parcours op haar maat."

Laura Verdonschot tempert de verwachtingen

Na een schitterend seizoen startte Laura Verdonschot vorig jaar met hoge verwachtingen op het WK in Bieles. Het werd uiteindelijk een vierde plaats. De voorbije maanden sukkelde de Limburgse met haar gezondheid, dus tempert ze deze keer haar ambities voor het WK voor beloften, dat zaterdag in Valkenburg gereden wordt. "Top vijf", stelt ze, "en ergens hoop ik op het podium."

Verdonschot pakte zilver op het jongste EK in Tabor. Vorig jaar werd ze vierde op het WK, het jaar voordien elfde in Heusden-Zolder. "In principe moet ik nu hoger mikken. Ik ben alweer een jaartje ouder, maar ik moet realistisch zijn. Dit was tot nu toe een echt kutseizoen en ik mag de lat niet te hoog leggen zaterdag op het WK."

De Limburgse refereert naar haar darmschimmel waardoor ze wekenlang niet op niveau was. "Uiteindelijk werd ik geholpen met antibiotica. Voor het BK kreeg ik griep en moest ik opnieuw medicijnen nemen. Die hadden een slechte invloed op mijn darmproblemen en zo raakte ik opnieuw in het oude bedje ziek. Mijn lichaam heeft hard moeten werken om te herstellen en ik ben verre van top."

Door haar ziekte miste ze de wereldbeker in Hoogerheide en trainde ze niet naar behoren in aanloop naar dit WK. "Ik voel wel dat ik terug beter aan het worden ben, "maar een training is geen wedstrijd. Ik heb dit seizoen al meer crossen geschrapt dan ik gereden heb en dat is vervelend. Ik kijk al meer uit naar het volgende seizoen, dan naar dit WK. Ik ben hier met teruggeschroefde ambities, ik moet top vijf zeggen en in mijn achterhoofd hoop ik ergens nog op een medaille. Al besef ik dat het moeilijk zal worden."

"Evie Richards is de grote favoriete. Zij rijdt heel sterk en won de wereldbeker in Namen bij de profs, maar de cross moet nog altijd gereden worden. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik vind hier een parcours dat me wel ligt en hoop gewoon een beetje op het podium."