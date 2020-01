Cant: “Pas na carrière zal besef komen dat dit misschien nooit te evenaren is” JSU

11 januari 2020

17u45 0

Elf Belgische titels op rij, nooit deed iemand beter. “Het is iets uniek, ik ben heel blij, reageerde Sanne Cant na haar triomf op het BK van Antwerpen. “Ik denk wel dat de zandstroken het verschil hebben gemaakt. Je moest zien dat je fris aan het zand komt, om daar het verschil te maken. Als de achtervolgers blijven steken, kan je een mooie kloof slaan.” Nu trekt Cant op stage naar Spanje, op weg naar het WK-doel. “Een optstapje? Misschien wel. Maar het is nog een lange weg richting Zwitserland.”

Laura Verdonschot (tweede): “Er zat niet meer in”

Ellen Van Loy (derde): “Wat Cant doet zal niet snel herhaald worden”