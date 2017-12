Cant moet nog even wachten op fraaie mijlpaal: "Hopelijk was het een ijstaart" Glenn Van Snick

17u14

Bron: Eigen berichtgeving 4 Photonews Veldrijden De taart stond klaar, maar mag nog even in de koelkast. Sanne Cant slaagde er in de Waaslandcross niet in om een honderdste profzege uit haar carrière te boeken. De Nederlandse Lucinda Brand stelde het feestje nog even uit. "Ik voel mezelf goed, die mijlpaal komt er wel."

De honderdste zege zat er nooit écht in voor de wereldkampioene. Lucinda Brand zette zich vanaf ronde één op kop, waarna ze seconde per seconde het hele pak het nakijken gaf. Sanne Cant kende daarentegen een mindere start en liep meteen achter de feiten aan. Een tweede stek was dan ook het hoogst haalbare.

"Ik begon enorm slecht aan de cross", vertelde de dame van Beobank-Corendon achteraf. "Ik schoot uit mijn pedaal en zat daardoor plots in het midden van het pak. Dan is het natuurlijk een geduw en een getrek en ga ik ook nog eens de mist in op het eerste heuveltje. Toen ik bij het achtervolgende groepje aansloot, was de vogel al gaan vliegen. In de laatste ronde kon ik de kloof nog stevig verkleinen, maar een zege zat er nooit in. Brand was sterk en is de verdiende winnaar", doet de 27-jarige wereldkampioene haar relaas.

Geen nummer 100 dus voor de dame uit Lille, die er de laatste tijd misschien nét iets te veel aan herinnerd werd dat die mijlpaal voor het grijpen ligt. Spookte het teveel door haar hoofd? "Ik heb de laatste dagen van heel wat mensen te horen gekregen dat ik hier in Sint-Niklaas mijn honderdste zege kon pakken. Langs de ene kant hoort dat er wel bij, maar langs de andere kant probeerde ik daar niet te veel aan te denken. Dan is het natuurlijk ambetant als je er de hele tijd op gewezen wordt. Maar zo werkt het nu eenmaal. Ik moet fier zijn dat ik er zo kort bij ben."

IJstaart

Haar slaap zal de Europese kampioene er evenwel niet voor laten. "Ik ben niet per se ontgoocheld dat ik die honderdste zege mis, wel omdat ik deze cross niet gewonnen heb. Dat heeft met mijn winnaarsmentaliteit te maken. Maar ik voel mezelf goed en die honderdste komt er wel. Is het voor Nieuwjaar, des te beter. Is het voor erna, ook goed. Ik moet me nu gewoon goed verzorgen en zien dat ik niet ziek word." De taart hoeft dus nog niet gesneden worden, dinsdag dan maar? "Ik had inderdaad gehoord dat er vandaag taart voorzien was. Hopelijk is het een ijstaart, dan kan ze gewoon terug in de vrieskast", eindigt Cant met een knipoog.

99 zeges op een rijtje

• 2008-2009: 1 zege

- Oderzo

• 2009-2010: 1 zege

- BK in Oostmalle

• 2010-2011: 2 zeges

- DVV-trofee: Lille

- BK in Antwerpen

• 2011-2012: 1 zege

- BK in Hooglede

• 2012-2013: 9 zeges

- Superprestige: Zonhoven, Hoogstraten, Middelkerke

- DVV-trofee: Essen, Loenhout, Oostmalle

- Kalmthout en Leuven

- BK in Mol

Sanne Cant was 18 jaar toen ze haar eerste zege bij de elites won.

• 2013-2014: 12 zeges

- Superprestige: Gavere, Diegem

- DVV-trofee: Hasselt, Essen, Lille, Oostmalle

- Baden, Neerpelt, Laarne, Niel, Kalmthout

- BK in Waregem

• 2014-2015: 25 zeges

- Wereldbeker: Koksijde, Milton Keynes

- Superprestige: Gieten, Zonhoven, Ruddervoorde, Gavere, Hoogstraten, Middelkerke

- DVV-trofee: Hamme, Hasselt, Lille

- Neerpelt, Meulebeke, Kruibeke, Niel, Overijse, Antwerpen, St-Niklaas, Otegem, Maldegem, Eeklo, Heerlen, Oostmalle

- BK in Erpe-Mere

- EK in Lorsch

Sanne Cant op het BK in Erpe-Mere.

2015-2016: 20 zeges

- Wereldbeker: Koksijde, Zolder, Lignières-en-Berry

- Superprestige: Gieten, Zonhoven, Ruddervoorde, Gavere, Hoogstraten, Middelkerke

- DVV-trofee: Essen, Antwerpen, Loenhout, Baal

- Niel, Hasselt, Maldegem, Eeklo, Oostmalle

- BK in Lille

- EK in Huijbergen

2016-2017: 19 zeges

- Wereldbeker: Zeven

- Superprestige: Gieten, Zonhoven, Gavere, Middelkerke

- DVV-trofee: Hamme, Essen, Antwerpen, Loenhout

- Geraardsbergen, Aardooie, St-Niklaas, Niel, Hasselt, Mol, Hulst, Oostmalle

- BK in Oostende

- WK in Bieles

YES SHE CAN! @Sannecant is our new UCI World Champion! 🌈 #Bieles2017 pic.twitter.com/AGseZa5u7B UCI Cyclocross(@ UCI_CX) link

2017-2018: 9 zeges

- Wereldbeker: Waterloo, Bogense, Zeven

- DVV-trofee: Hamme, Essen, Antwerpen

- Eeklo, Meulebeke

- EK in Tábor

Cant haalde het op het EK in Tabor in een prangend slot van Lucinda Brand, vandaag de boeman.