Cant gaat voor podium op EK, De Boer geeft verstek

Sanne Cant Veldrijden Naast de mannen komen zondag ook de vrouwen elite aan de start voor hun Europees kampioenschap veldrijden in het Tsjechische Tabor. De Nederlandse Thalita de jong, die vorig jaar in het Franse Pontchâteau de plak zwaaide, is er in Zuid-Bohemen niet bij. Wel van de partij zijn onder meer wereldkampioene Sanne Cant, de Nederlandse Maud Kaptheijns, Annemarie Worst en Lucinda Brand.

Sanne Cant liet afgelopen woensdag verstek gaan voor de Koppenbergcross. De wereldkampioene sukkelt nog steeds met maag- en darmklachten maar zou volgens haar teammanager, Christoph Roodhooft, zondag zo goed als volledig fit aan de start komen in Tsjechië.



"Ik start in het Europees kampioenschap met de ambitie een podiumplaats te behalen. Ik kende echter opnieuw een kleine terugval door ziekte maar hoop toch voldoende fit te kunnen starten voor de titelstrijd. Ik verwacht zeer veel tegenstand van de Nederlanders. Ik denk dan meteen aan Maud Kaptheijns, Annemarie Worst en Lucinda Brand. Bedoeling is om in hun buurt te blijven en het maximale eruit te halen. Het parcours in Tabor is wel geen ongekend terrein voor mij. In 2015 pakte ik er immers de zilveren medaille", geeft Sanne Cant mee.



Vorig jaar ging de eindzege in het Franse Pontchâteau naar de Nederlandse Thalita de Jong. Zij haalde het toen van haar landgenote Lucinda Brand en de Franse Caroline Mani. Beste Belgische werd toen Jolien Verschueren met een vierde plaats. Sanne Cant eindigde als zesde, Ellen Van Loy finishte als negende.

De Boer geeft forfait

Sophie de Boer heeft zich afgemeld voor het EK veldrijden van zondag in het Tsjechische Tabor. De Nederlandse voelt zich nog niet fit genoeg en heeft meer rust nodig om te herstellen. De Boer kampt met de naweeën van een oorontsteking. Voor wereldkampioene Sanne Cant valt zo een concurrente weg. Sophie de Boer (26) won vorig jaar het wereldbekerklassement en eindigde onlangs nog als tweede in de wereldbekerwedstrijd in Koksijde.



Bondscoach Gerben de Knegt neemt nu vijf in plaats van zes vrouwen mee naar de titelstrijd in Tabor: Maud Kaptheijns, Lucinda Brand, Annemarie Worst, Denise Betsema en Geerte Hoeke. Titelverdedigster Thalita de Jong ontbreekt door blessureleed.