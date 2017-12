Cant blijft winnen bij de vrouwen -

Iserbyt soleert naar zege in Essen - Thibau Nys primus bij nieuwelingen DMM

12u56 0 Photo News Veldrijden Sanne Cant heeft de vierde manche in de DVV Verzekeringen Trofee bij de vrouwen gewonnen. De wereldkampioene soleerde in Essen naar haar vierde overwinning op rij, na eerder de Wereldbekers in Bogense en Zeven, en de Flandriencross in Hamme. Ze haalde het voor de Britse Niki Brammeier en de Amerikaanse Katherine Compton, die wel haar leidersplaats behoudt in het klassement.

Het was Cant, die net zoals een groot deel van het mannenpeloton de voorbije weken in Spanje verbleef om te trainen, die fel van start ging in Essen. De Europese kampioene nam enkele lengtes op de rest van het pak, maar zowel Nikki Brammeier als Katherine Compton slaagde er in om terug op haar wiel te komen.

Een achtervolgend groepje met Ellen Van Loy, Loes Sels, Sophie de Boer en Pauline Ferrand-Prévot volgde op een handvol seconden. Het leiderstrio zou evenwel steeds meer afstand nemen van het kwartet waar de Française wel wist afstand te nemen van haar metgezellen, dichter dan een vierde plaats zou ze evenwel niet komen na ruim twee jaar afscheid van het veld - al won ze eind november wel al een regionale cross in La Ferté-Gaucher en werd ze derde samen met Julien Absalon in een duocross in Frankrijk.

Vooraan zette Cant in de derde ronde haar tegenstanders onder druk en finaal zou ze meter na meter wegsluipen. Eerst moest Compton wat lengtes laten, daarna kreeg ook Brammeier het moeilijk. Cant toonde zich niet alleen op de technische stukken de sterkste, ook in het slijk ging ze het snelst vooruit en zo soleerde ze naar de zege.

Het is voor Cant de 98e profzege in haar carrière, haar vijfde overwinning in Essen. In de stand van de DVV Verzekeringen Trofee telt Compton nu 3:22 voorsprong op Brammeier en 4:05 op Helen Wyman. Cant schuift op naar een zevende plaats op 9:48, nadat ze opgaf in Ronse en niet aan de start kwam in de Koppenbergcross wegens ziekte.

Eli Iserbyt heeft de vierde manche van de DVV Verzekeringen Trofee bij de beloften gewonnen. De Europese beloftenkampioen soleerde naar de zege voor Thijs Aerts (Telenet-Fidea Lions) en Yannick Peeters (Vastgoedservice-Pauwels Sauzen).

Iserbyt, die de voorbije twee weken op Spaanse bodem vertoefde met zijn Marlux-Napoleon Games team, nam de beste start in Essen en ook ploegmaat Thomas Joseph volgde gezwind, maar die versnelling in het begin volstond niet om al meteen weg te rijden. Thijs Aerts volgde op een handvol seconden en zou de aansluiting nog maken. Joseph moest gas terug nemen vooraan en het duo laten rijden. Ze zorgden voor een mooi duel, maar in de voorlaatste ronde achtte Iserbyt zijn moment gekomen en versnelde hij. Hij nam meteen enkele lengtes en soleerde naar de zege, voor Aerts en Peeters die naar een derde stek reed.

"Het is altijd even wennen meteen na een stage", aldus de Europese beloftenkampioen, "en in het begin had ik het nog wat moeilijk, maar geleidelijk aan liep het beter tijdens de wedstrijd, mede ook door een materiaalwissel. Toen ik met Thijs op pad was, keek ik wat de kat uit de boom en ging ik na waar hij de mindere was. Van dat moment op het parcours profiteerde ik op het einde en ik reed bij hem weg. Die stage was zeker belangrijk. Ik voelde er toch in het begin dat de conditie wat minder was na het eerste deel van het seizoen. Nu hebben we samen met Gianni (Meersman, trainer van Marlux Napoleon Games, red) goed gewerkt en voel ik me klaar voor de drukke eindejaarsperiode."

Voor Iserbyt is het zijn vijfde seizoenszege. Hij bouwt ook zijn leidersplaats verder uit in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee waar hij nu 4:55 voorsprong telt op Yannick Peeters, die derde werd in Essen, en 5:57 op Thomas Joseph.

Bellens zegeviert bij de junioren

Jarno Bellens heeft bij de junioren de vierde manche van de DVV Verzekeringen Trofee in Essen gewonnen. De renner van het Young Cycling Talent Team soleerde naar de zege voor de Nederlander Pim Ronhaar en Ryan Kamp.

Al bij de start maakte Bellens zijn intenties duidelijk en nam hij de leiding. De renner, die vorige week ook al won in Hasselt, had duidelijk de goede vorm te pakken en na een snelle eerste ronde gaf hij zijn koppositie niet meer af.



Pim Ronhaar kwam in de tweede ronde weliswaar nog even stevig opzetten, maar zonder succes. Hij zou Bellens niet meer bijbenen. Een strijd om de overwinning was er niet echt, voor de ereplaatsen was er meer spanning en het was de Nederlander Ronhaar die naar de tweede plek snelde, voor Ryan Kamp die het podium vervolledigde.

Het is voor Bellens zijn vierde zege van het seizoen. Vorige week toonde hij zich de sterkste in Hasselt, eerder mocht hij juichen in Kessel-Fort en Vorselaar.

Thibau Nys wint bij junioren

Bij de nieuwelingen was Thibau Nys aan het feest. De Belgisch kampioen reed al vroeg in de wedstrijd weg van zijn tegenstanders en haalde het voor de Duitser Tim Neffgen en Mathis Avondts.

