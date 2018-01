Camps: "Wat stelt een BK voor als renners zonder één spat ellende op broek en shirt over de meet komen? Hugo Camps

Het leek bijna een indoorcross. Geen spat slijk in de gezichten, niet eens een zandveeg. Het shirt van Wout van Aert als overhemd. Hebben we het dan nog over veldrijden?

Het BK in Koksijde was niet gestreeld door de elementen. Zondagsuitstapje voor flaneervolk. Ik dacht aan taart met slagroom. Veldrijden vraagt om onherkenbare gezichten, om oorlogsjaren van lijf en leden. Om schimmen die blind van slijk en snot over de meet komen die ze niet eens zien liggen met hun modderige ogen. De winnaar op de tast in het ijle.

Het BK in Koksijde had niets van dit alles. De zandklievers hoefden niet eens onder de douche. Ze waren al in tenue de soirée. Dat heet dan het nieuwe veldrijden, een sport in doodsstrijd.

