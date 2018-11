Buitenkans voor wie zich nu inschrijft voor Gouden Cross Redactie

20 november 2018

1+1 actie voor de wereldbekerveldrit van komende zondag in Koksijde: schrijf één ploeg in en krijg een tweede gratis! De beste nieuwe ploeg die is ingeschreven tussen speeldag 7 & 8 wint een VIP-arrangement voor twee personen voor de Brico Cross in Essen op zaterdag 8 december. Deze prijs kan gewonnen worden bovenop de reguliere speeldagprijzen. Succes!