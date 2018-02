Britse Evie Richards pakt wereldtitel bij de beloften, Verdonschot tiende Redactie

03 februari 2018

14u25

Bron: Belga 0 Veldrijden Evie Richards heeft haar tweede wereldtitel in het veld beet. De Britse soleerde naar de zege bij de vrouwen beloften in Valkenburg en haalde het voor de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado en de Oostenrijkse Nadja Haigl. Laura Verdonschot werd eerste landgenote op een tiende plaats.

Richards, winnares bij de vrouwen elite in Namen, was de grote favoriete in Valkenburg. Bij de start haperde ze nog even en was het de Nederlandse Alvarado die het snelst vooruit schoot. Maar de Britse zou orde op zaken stellen en na 4:30 beende ze Alvarado bij, die wel een schuiver had gemaakt. Toen al werd duidelijk dat Laura Verdonschot niet mee zou doen voor de medailles. De Limburgse verkeerde in achtste à negende positie en schoof niet snel genoeg naar voren.

Beter verging het Richards die op dreef kwam en afstand nam van de rest van het pak. Aan de eerste passage aan de finish telde ze 21 seconden bonus.

Alvarado viel na haar snelle start terug naar plek vier in de tweede ronde. Het was de Britse Harriet Harnden die verrassend op de tweede plaats streed, de Amerikaanse Emma White volgde op de derde stek.

Richards reed verbluffend op kop, maar maakte ook foutjes en schoof twee keer onderuit in dezelfde bocht. Maar zelfs die glijpartijen en een mechanisch defect in het slot konden haar niet deren. Ze soleerde naar de zege. Intussen kregen we wel een positiewissel in de strijd om de andere medailles. Alvarado knokte zich terug naar plek twee, de Oostenrijkse Haigl, vooral actief in het mountainbike, verzekerde zich van de derde plaats.

Het is voor Richards de tweede regenboogtrui. Eerder kroonde ze zich in Heusden-Zolder tot eerste wereldkampioene bij de beloften.