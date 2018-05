Brico Cross voegt nu ook veldrit in Essen aan kalender toe DMM

09 mei 2018

Vorige week raakte al bekend dat de Hotondcross in Ronse komend seizoen de overstap maakt naar de Brico Crossen. Vandaag komt daar met de cross van Essen nog een nieuwe wedstrijd bij. Daarmee telt de serie nu acht manches, zowel geografisch als in tijd gespreid.

Geen groentje, de veldrit in Essen. De cross in de Noorderkempen staat sinds 1965 op de kalender en is meer dan een gevestigde waarde. Meer zelfs, de ambitie gaat in stijgende lijn. "Zowel de bezoeker als de tv-kijker vindt steeds makkelijker de weg naar de grensgemeente. Niet toevallig was Essen vorige winter de best bekeken cross uit de DVV Trofee, met bijna 850.000 kijkers. Die lijn willen we de komende jaren doortrekken”, vertelt Jans Mens, ondervoorzitter van de organiserende Molenheidevrienden.

Chris Mannaerts, manager van evenementenbureau SportIDee, is bijzonder enthousiast met de toetreding van Essen tot de Brico Cross. "Het is sowieso een stevige organisatie. Dat bewijzen hun kijkcijfers van vorige winter. Dat de Molenheidevrienden (die overigens de organisatie volledig zelf in handen houdt, red) voor ons concept kiezen, toont aan dat we de juiste weg zijn ingeslagen."

De Brico Cross-kalender voor het seizoen 2018-2019

16 september: BRICO CROSS Geraardsbergen

6 oktober: BRICO CROSS Meulebeke

7 oktober: BRICO CROSS Ronse

13 oktober: BRICO CROSS Lokeren (eenmalig ter vervanging van Kruibeke)

8 december: BRICO CROSS Essen

29 december: BRICO CROSS Bredene

6 februari: BRICO CROSS Maldegem

17 februari: BRICO CROSS Hulst (Ned)

(Alle wedstrijden van zowel de elite heren als de elite dames zijn rechtstreeks te volgen op VTM)

