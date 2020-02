Bondscoach Vanthourenhout over Cant: “Ze vroeg aan mij of ze moest opgeven” JDK/ABD

16u33 0 WK veldrijden Sanne Cant beleefde op z’n zachtst gezegd een teleurstellend WK. De Belgische ex-wereldkampioene eindigde pas als twaalfde om 3'30" van winnares Alvarado. Bondscoach Sven Vanthourenhout zag vanaf de eerste ronde dat het niet goed zat bij Cant.

“Na 500 meter zag ik een gelaatsuitdrukking bij Sanne die ik eigenlijk niet gewoon ben om te zien”, vertelde Vanthourenhout aan onze journalist ter plekke. “Ik wist meteen dat het niet goed zat. Ze vroeg aan mij of ze moest stoppen of verder rijden. Ik heb haar de keuze gelaten. Ik vind het moedig dat ze toch heeft doorgebeten, want ik vreesde er op een bepaald moment voor.”