Bondscoach Vanthourenhout maakt vanmiddag zijn WK-selectie bekend



ODBS

21 januari 2019

08u34

Bron: Belga 0 Veldrijden Sven Vanthourenhout kondigt deze middag zijn selectie aan voor het WK veldrijden in de Deense Bogense (2-3 februari). De bondscoach rekent voor de zege vooral op kopmannen Wout van Aert en Toon Aerts. Voor de vijf (of zes) andere Belgische WK-tickets is de keuze groot.

Naast uittredend wereldkampioen Van Aert en Belgisch kampioen Aerts zijn Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck nagenoeg zeker van hun ticket voor Denemarken. Voor de andere deelnamebewijzen lijkt het te gaan tussen Daan Soete, Quinten Hermans, Tim Merlier, Thijs Aerts, Jens Adams, Kevin Pauwels, Tom Meeusen en Gianni Vermeersch.

Toon Aerts liet na zijn zege op het BK optekenen graag zijn broer Thijs, die vijfde werd in Kruibeke, mee te nemen. Merlier is dan weer een oud-ploegmaat en vertrouweling van Wout van Aert.

Vanthourenhout is overigens nog niet zeker over het aantal renners dat hij mag meenemen naar Bogense. De slotmanche in de Wereldbeker, volgende week zondag in het Nederlandse Hoogerheide, is beslissend in dat opzicht. Bij een eindzege van Wout van Aert, die na zijn zege zondag in het Franse Pontchâteau de leiding in de tussenstand overnam van Toon Aerts, zijn dat zeven renners. Indien Aerts in Hoogerheide opnieuw over Van Aert wipt, mag de bondscoach een extra crosser meenemen. Wereldkampioen Van Aert is immers ook zonder WB-winst automatisch zeker van deelname.