Bondscoach Vanthourenhout: “Ik sluit niet uit dat Van Aert het WK haalt” GVS

05 oktober 2019

17u26 0

“Ik sluit niet uit dat Wout van Aert het WK veldrijden (op 2 februari in het Zwitserse Dübendorf, red.) haalt.” Dat zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. “Het is een uitzonderlijk atleet met een staat van verdienste. Ik ga graag met hem naar het WK.” Rond de kerstperiode zou Van Aert zijn heroptreden moeten maken in het veld. “Maar we mogen niets van hem verwachten. Hij werkt een hele zware revalidatie af.”