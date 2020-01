Biljartvlak met kunstmatige obstakels: dit is het parcours van het WK veldrijden GVS

24 januari 2020

09u17 0

Dat het parcours van het WK veldrijden (1 en 2 februari) in het Zwitserse Dübendorf biljartvlak en op een vliegveld plaatsvindt, wist u wellicht al. Maar nu heeft de UCI een video de wereld ingestuurd waarop u kennismaakt met het volledige traject. Aan veel op en neer moeten de veldrijders zich inderdaad niet verwachten. Als er al wat hoogtemeters moeten worden overwonnen, is het via zelf aangelegde obstakels.

Onze columnist Niels Albert ziet een rondje op maat van Eli Iserbyt, zo liet hij eerder optekenen. “Draaien en keren op een parcours als Dübendorf, dat ligt hem wel. Iserbyt heeft de explosiviteit om goed te zijn op deze omloop. Dan moet hij ook van zijn eigen kracht uitgaan, een afwachtende rol nemen en Van der Poel duidelijk maken: rijd mij er maar af, als je kan. Die rol zal Iserbyt veel beter liggen dan Toon Aerts. Het vliegveld waarop ze in Dübendorf gaan koersen, is niet op maat van Toon.”

Kijk hieronder naar het volledige parcours van het WK veldrijden