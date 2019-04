Betsema reageert na positieve dopingtest: "Geen haar op mijn hoofd denkt eraan om vals te spelen" XC

05 april 2019

22u08

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 47 Veldrijden Denise Betsema ontkent dat ze doping heeft gebruikt. Dat schrijft ze in een Instagram-post. Haar team Marlux-Bingoal zet de Nederlandse veldrijdster voorlopig wel op non-actief. Eerder vandaag meldde de UCI dat Betsema positief testte op anabole steroïden.

“Het management van Marlux-Bingoal werd vandaag door de internationale wielerfederatie UCI op de hoogte gebracht van een positieve dopingtest van renster Denise Betsema tijdens een controle bij de Wereldbekermanche in Hoogerheide op 27 januari”, meldde het team in een kort statement.

“Bij contacten tussen management en renster ontkende Denise Betsema intussen de feiten volledig. In afwachting van het resultaat van het B-staal en het verdere verloop van de UCI-procedure werd door het management beslist om Denise Betsema op non-actief te plaatsen.”

De 26-jarige Betsema brak het voorbije veldritseizoen helemaal door met liefst vijftien overwinningen. Ze won onder meer de Wereldbekermanche in Koksijde, de Superprestigewedstrijd in Middelkerke en de DVV Trofee-manche in Antwerpen. Op het WK begin februari in het Deense Bogense werd ze vierde. Betsema verlengde eind februari pas haar overeenkomst bij Marlux-Bingoal tot eind 2023.

Betsema: “Wat een nachtmerrie”

Intussen heeft Betsema op Instagram gereageerd op het hele gebeuren: “Wat een nachtmerrie is dit. Zoals velen al hebben gehoord is mijn dopingtest van de Wereldbeker in Hoogerheide positief bevonden (anabolen steroïden). Om gelijk met de deur in huis te vallen: ik heb nooit verboden middelen gebruikt en ben het gehele jaar verder nooit positief getest.”

“We zijn echt verbijsterd en in schok. Wat vreselijk om dit nieuws te krijgen terwijl ik met ziel en zaligheid bezig ben met de sport. Het voelt dat ik schuldig ben bevonden, voordat de hele procedure is afgerond.”

“Er is nooit een haar op mijn hoofd geweest die eraan denkt vals te spelen, en al helemaal niet om verboden middelen te gebruiken. Het doet me dan ook onwijs veel pijn dat mijn naam in verband wordt gebracht met praktijken waar ik zelf zo’n afkeer voor heb.”

“Dit moet een oorzaak hebben, maar die ken ik momenteel nog niet. Daar gaan we nu naar op zoek.”

“Ik wil iedereen bedanken die me nu de kans geeft om mijn onschuld te bewijzen en achter mij staan. Ik zal er alles aan doen om mijn naam zo snel mogelijk weer te zuiveren.”