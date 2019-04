Betsema ontkent dat ze doping heeft gebruikt, Marlux-Bingoal zet haar op non-actief XC

05 april 2019

19u18

Bron: Belga 47 Veldrijden Denise Betsema ontkent dat ze doping heeft gebruikt. Dat meldt haar team Marlux-Bingoal in een persbericht. De ploeg zet de Nederlandse renster wel voorlopig op non-actief. Eerder vandaag maakte de UCI bekend dat Betsema positief testte op anabole steroïden.

“Het management van Marlux-Bingoal werd vandaag door de internationale wielerfederatie UCI op de hoogte gebracht van een positieve dopingtest van renster Denise Betsema tijdens een controle bij de Wereldbekermanche in Hoogerheide op 27 januari”, meldde het team in een kort statement.

“Bij contacten tussen management en renster ontkende Denise Betsema intussen de feiten volledig. In afwachting van het resultaat van het B-staal en het verdere verloop van de UCI-procedure werd door het management beslist om Denise Betsema op non-actief te plaatsen.”

De 26-jarige Betsema brak het voorbije veldritseizoen helemaal door met liefst vijftien overwinningen. Ze won onder meer de Wereldbekermanche in Koksijde, de Superprestigewedstrijd in Middelkerke en de DVV Trofee-manche in Antwerpen. Op het WK begin februari in het Deense Bogense werd ze vierde. Betsema verlengde eind februari pas haar overeenkomst bij Marlux-Bingoal tot eind 2023.