Betsema niet geselecteerd voor WK veldrijden: “Ik respecteer de beslissing” Redactie

26 januari 2020

11u27

Bron: AD 0 Veldrijden Denise Betsema (27) gaat definitief niet van start op het WK veldrijden dat volgende week in het Zwitserse Dübendorf plaatsvindt. Gisteren finishte de Nederlandse als tweede bij haar comeback in Zonnebeke.

Betsema keerde terug na een schorsing van zes maanden wegens overtreding van de dopingregels. Ze was in de vorige winter twee keer positief bevonden op het gebruik van anabole steroïden, maar kon de internationale wielrenunie UCI overtuigen dat sporen daarvan via een vervuild supplement in haar lichaam waren beland. Daarop werd ze slechts voor zes maanden geschorst.

Gisteren werd duidelijk dat Betsema niet stil heeft gezeten. Hoewel de meeste toppers ontbraken in Zonnebeke maakte ze toch indruk. “Uiteindelijk was de tweede plaats het hoogst haalbare”, vertelde de Nederlandse gisteren. “Nu ga ik de komende wedstrijden toch weer voor een podiumplaats. In principe ga ik er niet van uit dat ik naar het WK mee mag. En als ik wel mee mag, zou dat mooi meegenomen zijn.”

Na overleg met bondscoach Gerben de Knegt en de KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie) is besloten om Betsema niet te selecteren. De Knegt wil rust rond het team. Hij vreest dat de selectie van Betsema en eventuele vragen rond haar dopingzaak de aanloop naar het WK kunnen overschaduwen. Betsema zegt vandaag de keuze van De Knegt te begrijpen. “Ik respecteer de beslissing aangezien de Nederlandse dames zich al het hele seizoen hebben bewezen.” In Dübendorf zal Nederland starten met meerdere topfavorieten voor de wereldtitel, waaronder Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand en Annemarie Worst.