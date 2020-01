Betsema meteen tweede bij terugkeer: “Ik zit met plezier op de fiets, al deden de benen wel pijn hoor” KDW

25 januari 2020

15u32

Denise Betsema werd na haar schorsing door een positieve dopingtest na vervuilde supplementen tweede in de Kasteelcross van Zonnebeke. “Ik was super blij om hier te mogen starten. Al deden de benen wel pijn. Maar ik zit met plezier op de fiets, ik kijk niet meer terug. Het wedstrijdritme ontbreekt wel nog een beetje. Ik moest vanop de laatste rij starten. Toen ik aansluiting kon maken bij de kopgroep moest ik even bekomen. Uiteindelijk was de tweede plaats het hoogst haalbare. Nu ga ik de komende wedstrijden toch weer voor een podiumplaats. In principe ga ik er niet van uit dat ik naar het WK mee mag, als ik wel mee mag zou dat mooi meegenomen zijn.”