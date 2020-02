Belmans en Verstrynghe maken feestje compleet: “Doet enorm veel deugd” MCA

02 februari 2020

Het zilver en brons was ook voor België bij de junioren. Lennert Belmans toonde zich de tweede sterkste, Emiel Verstrynghe bezette de laatste podiumstek. “Een mooi moment”, aldus Belmans. “Met drie op het podium was het doel. We wisten dat dit moeilijk ging zijn. Dat het uiteindelijk toch lukt, is echt mooi.” Verstrynghe bevestigde: “Na zo’n begin dacht ik niet dat een podiumplek nog haalbaar was. Maar het lukte toch. Dit doet enorm veel deugd. We zijn intussen goeie vrienden geworden. Gisteren ging het wat minder voor de Belgen, maar kijk voila. Plots drie medailles erbij. Hopelijk doen de elites er straks nog drie bij hé”, knipoogt hij.