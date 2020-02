Belgische UCI-coördinator veldrijden: “Veldrijden als demonstratiesport op de Winterspelen van 2026 zou een mooi objectief zijn” DMM

01 februari 2020

21u26

Bron: Sporza 0 Veldrijden De nieuwe Wereldbekerkalender is bekend. Een nieuwe stap in de evolutie van het veldrijden. Bij de UCI zijn ze al bezig met de volgende: “Veldrijden als demonstratiesport op Winterspelen 2026.”

14 manches in de Wereldbeker veldrijden. 7 crossen in België, 7 in het buitenland. De UCI wil in samenwerking met Flanders Classics het veldrijden internationaler op de kaart zetten en trok daarom voor de buitenlandse manches onder meer naar Ierland, Frankrijk, de VS en Zwitserland.

Die laatste cross in Villars moet een testcase worden, weet Peter Van den Abeele bij Sporza. “IJs en sneeuw zijn de facto nodig om de sport te laten toetreden tot het olympische winterprogramma, dat weten we. De nieuwe Wereldbeker-manche in het Zwitserse Villars is in die optiek een testcase, in de Alpen op 1.300 meter hoogte.”

“Als demonstratiesport toetreden op de Olympische Winterspelen van Italië 2026: dat zou een mooi objectief zijn”, weet de Belgische coördinator veldrijden bij de UCI. “Daar proberen we naartoe te werken. De voorzitter van de UCI en die van het IOC zijn daarover aan het praten.”

