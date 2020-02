Belgisch kampioen Sweeck wint Sluitingsprijs Oostmalle na slim ploegenspel Redactie

23 februari 2020

16u05 9 Veldrijden Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft de Sluitingsprijs in Oostmalle gewonnen, de laatste klassieke veldrit van het seizoen. Een beresterke Toon Aerts (Telenet-Fidea Lions) werd tweede, Sweecks ploegmaat Michael Vanthourenhout mocht als derde mee op het podium.

De Sluitingsprijs in Oostmalle is traditioneel de afsluiter van het klassieke veldritseizoen. Geen Mathieu van der Poel en Wout Van Aert aan de start, zij zijn volop bezig met de voorbereiding op het klassieke voorjaar.

Toon Aerts tekende wel present en had er duidelijk zin in. In de tweede ronde reed hij weg van de rest. Belgisch kampioen Sweeck schoot bij de start uit zijn klikpedaal en was meteen op achtervolgen aangewezen. Hij rukte langzaam maar zeker op. Samen met ploegmaat Michael Vanthourenhout zette hij de achtervolging in op de eenzame leider.

Op drie ronden van het einde had het duo van Pauwels Sauzen-Bingoal Aerts te pakken. Vanthourenhout counterde vrijwel meteen, Sweeck nestelde zich in het wiel van Aerts. De kopman van Telenet-Fidea leek in de tang te zitten, maar beschikte over een stel wonderbenen. Hij dichtte de kloof op Vanthourenhout, Sweeck zag sterretjes.

Het trio trok samen de slotronde in. Het werd een gevecht op het scherpst van de snee, waarin Sweeck uiteindelijk aan het langste eind trok. Hij verwees Aerts naar de dichtste ereplaats, Vanthourenhout mocht als derde mee op het podium.