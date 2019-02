Belgisch kampioen Aerts wil laatste kunstje opvoeren na beste seizoen ooit: “Geen druk voor Toon... dus leggen we die zelf” Bart Audoore

03 februari 2019

08u50 0 Veldrijden Mathieu van der Poel moét wereldkampioen worden, anders eindigt zijn knalseizoen toch in mineur. Wout van Aert moét wereldkampioen worden, anders is zijn hele winter mislukt. En Toon Aerts (25), die moet juist niks. De Belgische kampioen start vandaag zonder druk, daarover is iedereen het eens. Behalve hijzelf en zijn entourage.

Het Belgisch kampioenschap gewonnen en de Wereldbeker gewonnen: wat heeft Toon Aerts nog te bewijzen na zijn beste seizoen ooit? “Niks”, vindt hij zelf ook. Het WK mag geven wat het levert. “Zelfs een 17de plaats is geen smet”, zegt Aerts. Niemand die vandaag zo ontspannen aan de start komt als hij, zonder de minste druk.

En... stop! Grote denkfout. “Het klopt allemaal wat jullie vertellen”, zegt Tim Aerts, trainer maar geen familie van zijn naamgenoot. “Niets moet nog, de winter was geweldig, en er is totaal geen druk. Maar zelf leggen we die wél. Toon moet nog één keer uitpakken. Hij zit in een geweldige periode, hij mag dit momentum niet zomaar laten passeren. Je weet nooit wat er nog uit de kast valt. Stel je voor dat hij wereldkampioen kan worden...”

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN