Belgen trekken op ministage voor WK veldrijden

Bron: Belga 0 PN Sven Vanthourenhout Veldrijden De Belgische WK-gangers trekken zo'n tien dagen voor het WK in Valkenburg op een korte ministage met de bondscoach. De stage is een nieuwigheid, verplicht en vindt plaats op donderdag 25 en vrijdag 26 januari.

"Een stage zou ik het niet echt noemen", aldus bondscoach Sven Vanthourenhout, "daarvoor is één overnachting wel heel kort: het gaat om een korte tweedaagse, van donderdagmiddag 25 januari tot daags nadien vrijdag 26 januari. De renners kennen het parcours natuurlijk al van de Wereldbeker, maar het doel is om die kennis even op te frissen en voor de nieuwkomers goed te verkennen. Voorts regelen we er al wat praktische zaken en is het een teambuildingmoment. Op die manier moeten we ons op het WK enkel met het sportieve bezig houden."

De tweedaagse vindt plaats enkele dagen voor de Wereldbeker in Hoogerheide op 28 januari, een periode waarin soms ook heel wat renners nog een laatste stage in Spanje afwerken om zich klaar te stomen voor het WK dat op 3 en 4 februari plaats vindt. "De renners zijn al sinds september op de hoogte van dit initiatief en konden dus één en ander plannen", verduidelijkt de bondscoach. "Het is iets nieuws wat we uitproberen en we zien wel of dit aanslaat. Nu hebben we bovendien de kans om dit te doen, aangezien het om een WK in Valkenburg gaat, wat niet ver gelegen is en dus logistiek gemakkelijk te organiseren. Volgend jaar in het Deense Bogense ligt dat anders."

