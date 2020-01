Belgen spreken zichzelf moed in voor WK veldrijden: “Mathieu heeft alles te verliezen, wij kunnen enkel winnen” Joeri De Knop en Marc Ghyselinck in Zwitserland

31 januari 2020

09u56 1 WK veldrijden Positivisme. Dat was de rode draad doorheen de laatste persconferentie van de Belgen in het vooruitzicht van het WK veldrijden, zondag in Dübendorf. Hoe sterk en ongenaakbaar Mathieu van der Poel ook lijkt, een derde wereldtitel voor de Nederlander mag geen ‘accident waiting to happen’ zijn. “We moeten hem het leven zo zuur mogelijk proberen maken.”

Aerts, Van Aert en Iserbyt. Dat lijken, op papier, de drie grote Belgische troeven voor zondag. De eerste twee verkennen deze namiddag samen het parcours op de Militärflugplatz in Dübendorf. Aerts zag de overvloedige regen gisteravond alvast graag uit de hemel vallen. “Geen idee wat dat met de omloop kan doen. Liefst van al heb ik natuurlijk een zwaar circuit met wat loopwerk. Maar ik denk dat het zonder nattigheid ook best lastig kan worden. Ik verwacht in elk geval geen snelheidsrace zoals afgelopen zondag in Hoogerheide.” Conditioneel is Aerts oké, zegt hij. “Na mijn ribbreuk had ik het BK en de twee Wereldbekermanches nog nodig om terug op niveau te komen. Of dat voldoende is om te kunnen wedijveren met Van der Poel, weet ik niet. Want ik heb de indruk dat ook hij nog iets beter is geworden.”

Ook Van Aert meldt zich klaar voor de dienst. “Ik voel me goed, heb geen reden tot klagen. Conditioneel word ik met de dag beter. Ik denk wel dat ik hier mijn plaats heb. Ik heb niet zóveel meer getraind de voorbije dagen. Woensdag in het bos, voor de rest nog een paar keer achter de brommer.» Bondscoach Sven Vanthourenhout rekent op Van Aert als ‘natuurlijke leider’ van de groep. «Dat ligt een beetje in mijn karakter, denk ik. Dit is een vrij jonge groep, we zijn zowat allemaal van dezelfde generatie. Dat maakt de sfeer automatisch goed. Er zijn geen relletjes geweest, tot dusver. (lacht) Saai WK.”

Zelf zal hij tevreden zijn met een goeie cross en een mooi resultaat, zegt Van Aert. “Door de omstandigheden heb ik anders toegeleefd naar deze titelstrijd dan de voorbije jaren. Vanuit mijn moeilijke startpositie zal ik zo snel mogelijk proberen op te rukken. Daar zal ik een beetje geluk bij nodig hebben.” Eenmaal gegroepeerd hopen de Belgen toch op een prominente kampioenschapsrol. Enter nationaal kampioen Laurens Sweeck: «Mathieu heeft álles te verliezen zondag, wij kunnen enkel maar winnen. Met die ingesteldheid moeten we koersen.» Aerts sluit zich daar volledig bij aan. “Ondanks het feit dat we niet de topfavoriet in huis hebben, moeten we mee de koers maken”, vindt hij. “Liever dan op de twee andere medailles te mikken (zilver en brons, red.), moeten we alles durven inzetten op het allerhoogste (goud, red.).”

“En Van der Poel het leven zo zuur mogelijk proberen te maken”, vult Iserbyt aan. “Hoewel, als de regenvoorspellingen kloppen en het parcours er écht zwaar bij komt te liggen, zal de collectieve kracht eerder beperkt zijn en wordt het ‘ieder voor zich’”, voegde de West-Vlaming er nuchter aan toe, die zelf hoopt op zijn oktober-benen en een mindere dag van Van der Poel.