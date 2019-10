Belgen rekenen voor EK veldrijden op Aerts en Iserbyt, Cant moet Oranje afhouden Redactie

Bron: Belga 0 EK veldrijden Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Europese Kampioenschappen veldrijden, die zullen plaatsvinden op zondag 10 november in het Italiaanse Silvelle.

Vanthourenhout rekent bij de mannen op Toon Aerts, Quinten Hermans en Eli Iserbyt, vorig jaar runner-up bij de beloften. Zij krijgen de steun van Tim Merlier, Daan Soete, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Gianni Vermeersch. Vorig jaar was er in Rosmalen niets te beginnen tegen Mathieu van der Poel, die het haalde voor Wout van Aert, die er nu zoals geweten niet bij is. Nadien volgden Sweeck, Vanthourenhout en Aerts.

Bij de vrouwen eindigde Sanne Cant in 2018 als vierde, na een Nederlands podium met Annemarie Worst helemaal vanboven. Oranje is opnieuw torenhoog favoriet, maar Cant kan rekenen op Alicia Franck, Loes Sels, Joyce Vanderbeken, Ellen Van Loy en Laura Verdonschot om de Nederlandse vrouwen in de problemen te brengen.

- Selectie -

. Mannen Elite: Toon Aerts - Quinten Hermans - Eli Iserbyt - Tim Merlier - Daan Soete - Laurens Sweeck - Michael Vanthourenhout - Gianni Vermeersch (Reserves: Jens Adams - Nicolas Cleppe - Tom Meeusen)

. Vrouwen Elite: Sanne Cant - Alicia Franck - Loes Sels - Joyce Vanderbeken - Ellen Van Loy - Laura Verdonschot

. Mannen U23: Yentl Bekaert - Jarno Bellens - Andreas Goeman - Timo Kielich - Gerben Kuypers - Toon Vandebosch - Niels Vandeputte

. Vrouwen U23: Kiona Crabbé - Marthe Truyen

. Mannen Junioren: Lennert Belmans - Ward Huybs - Yorben Lauryssen - Jente Michiels - Thibau Nys - Jetze Van Campenhout - Emiel Verstrynge

. Vrouwen Junioren: Julie Brouwers - Julie De Wilde - Julie Roelandts - Sterre Vervloet