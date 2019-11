Belgen over EK-parcours en slechte infrastructuur: “Hopelijk morgen opgelost, anders is het miserie” JSU/XC/AB

09 november 2019

18u56 4 EK veldrijden Ploeterwerk. De omloop van het EK veldrijden in het Italiaanse Silvelle, dat op een wei gereden wordt, ligt er zwaar bij. Toon Aerts, Eli Iserbyt en Sanne Cant laten hun licht schijnen op de omloop.

Aerts: “Parcours is voor mij een meevaller”

Toon Aerts, één van de sterkhouders in de Belgische ploeg, vindt er een parcours dat hem moet liggen. “Ik heb niet per se een modderomloop nodig, maar op zo’n parcours ben ik op mijn best. We rijden van modderstrook naar modderstrook. Voor heel wat jongens zal dit tegenvallen, voor mij is dat een meevaller”, klinkt het.

“Mijn verkenning was daarnaast kort. En er was geen goede infrastructuur om de fietsen proper te krijgen. Hopelijk is dat morgen in orde. Anders wordt het miserie. En dat we een blok gaan vormen tegen Van der Poel? Niet evident op zo’n parcours. Het wordt sowieso heel moeilijk om hem te kloppen.”

Iserbyt: “Vijf triestige tuinslangen”

“Het parcours kon iets beter. Het is volledig kapotgereden. Hopelijk droogt het wat op, waardoor we morgen minder moeten lopen”, luidt het bij Eli Iserbyt, die wat kritiek op de organisatie uitte. “Ze leggen daar vandaag vijf triestige tuinslangen... Dat hebben ze niet goed georganiseerd.”

“We hebben dit jaar nog niet zo’n ploeterpartij gehad. Met de conditie die ik heb, moet ik dit wel kunnen. Ik was minder in Ruddervoorde, want ik voelde de Koppenberg nog in de benen. Nu ben ik wel 100%. Ik zet alleszins alles op alles. Dit parcours is niet in het voordeel van Van der Poel.”

Cant: “Mijn kansen? Een vraagteken”

“Het parcours is redelijk extreem”, geeft Sanne Cant mee. “Er is geen gras meer te vinden, het wordt door het slijk. Al lopend of al fietsend. Mijn kansen op een titel? Dat is een vraagteken. Vorige week was ik oké. Ik voel me wel goed. Ik vind het ook een heel mooi parcours en kijk ernaar uit.”

Het programma morgen:

9u00 junioren (v)

9u50 junioren (m)

11u00 beloften (v)

12u20 beloften (m)

13u50 elite (v)

15u20 elite (m)

#EuroCross19 the WC @Sannecant 🌈🇧🇪 is trying the course in #Silvelle 🇮🇹 #Silvelle19 pic.twitter.com/cTfkvrw0x5 UEC Cycling(@ UEC_cycling) link