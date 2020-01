Belgen kunnnen het WK-parcours in Dübendorf wel pruimen: “Het is net een spons waar je over rijdt” MCA/DMM/JDK

31 januari 2020

16u26 0 WK Veldrijden Hoe ligt het WK-parcours er nu bij in Dübendorf? Het wordt een voor Zwitersland atypische cross zonder veel hoogteverschillen. Bij de verkenning lieten de Belgen hun licht er op schijnen. “Het is stoempen”.

Mathieu van der Poel noemde Toon Aerts op zijn persconferentie zijn grootste concurrent voor de wereldtitel. Op basis van het parcours dan. De renner van Telenet Baloise Lions mocht het na de verkenning eens zelf uitleggen. “Het valt wel mee. Het lijkt een beetje op het EK zoals het er nu bij ligt. Maar waarschijnlijk krijgen we zondag opnieuw andere omstandigheden. Momenteel is het een parcours dat alle Belgen goed aankunnen, denk ik.”

“Je kunt er zoals het er nu bij ligt uiteindelijk vrij snel over fietsen in koers. Als er nog meer regen komt, dan kan het misschien wel wat zompig worden. Ik hoop er een beetje op. Dan is het precies een spons waar je over rijdt. Maar uiteindelijk, zoals het er vandaag bij ligt, dan kan ik het ook wel pruimen.”

“Het is een goed parcours voor de Belgen”

Ook Wout van Aert en Quinten Hermans waren vanmiddag op het parcours te vinden. “Het is enorm hobbelig. Het lijkt wel dat er nog niet op getraind is”, vertelde Van Aert. “Het is iets atypisch, maar wel heel lastig. Het is nog altijd een cross, hé. Dus je moet wel met een fiets kunnen rijden. Er zitten niet super veel moeilijkheden in. Het leent zich er wel toe om bijeen te blijven. Als je in het wiel blijft, dan heb je wel een voordeel. Maar veel zal afhangen van de omstandigheden zondag.”

“Ik vind het wel schoon”, repliceerde Hermans van zijn kant. “Het is geen typisch Zwitserse cross. Er zijn op de bruggen na geen hoogteverschillen. Met de voorspelde regen zal het wel nog veranderen. Ik denk dat het een goed parcours is voor de Belgen. Hoe meer modder er gaat liggen, hoe meer Aerts en Van Aert naar boven gaan komen volgens mij.”