Bart Wellens wordt ploegleider bij Tormans: “Het was tijd voor iets nieuws”

11 juni 2020

17u22

Bron: Belga 0 Veldrijden Bart Wellens wordt vanaf komend seizoen ploegleider bij Tormans. De 41-jarige voormalige wereldkampioen veldrijden was eerder al sportdirecteur bij Corendon-Circus en 777. Bij Tormans ziet hij met Quinten Hermans en de Nederlander Corné van Kessel twee ex-ploeggenoten van bij Telenet-Fidea terug.

“Ik voelde dat het tijd was voor iets nieuws”, zegt Wellens over zijn nieuwe job. “Het wordt een huwelijk tussen een vertrouwde wereld en nieuwe taken, waar ik met volle goesting aan wil beginnen. In het veldrijden krijg ik de kans om te werken met renners in wie ik geloof en voor wie ik veel sympathie heb. Samen met onze beloften en vrouwen zullen we een leuke, beperkte groep vormen, die we van heel nabij kunnen begeleiden en bijsturen. Daarnaast kan ik niet wachten om in het wegwielrennen mijn neus aan het venster te steken. Samen met mijn broer Geert geloof ik in dit project. Zijn jeugdwerking bij Tormans-Acrog Balen en zijn grote ervaring met jonge rensters kunnen van groot belang zijn voor het succes van het Tormans Cyclo Cross Team op de lange termijn.”

“Dit nieuwe project werd deze winter gevormd, met Quinten Hermans en Corné van Kessel die vanaf 1 januari onze kleuren verdedigden”, zegt manager Jean-François Bourlart. “Intussen hebben we ons team effectief uitgebouwd, met onder anderen Thomas Mein en Emiel Verstrynge bij de jeugd. Een ploegleider met uitgebreide ervaring in het veldrijden ontbrak nog. Ik ben ervan overtuigd dat de komst van Wellens ons de mogelijkheid zal geven om te tonen dat het Tormans Cyclo Cross Team een van de beste ploegen in het veld is, in om het even welke categorie.”

📢 Bart Wellens new sports director of Tormans Cyclo Cross Team ‼️@wellensonline 🎙" I was keen on a change of scenery, and I can’t wait to start this new challenge!"



Welcome to the team, Bart! 🎊



📄 https://t.co/8T0swbrxTA#tormanscross #wellens pic.twitter.com/wYr4v9ksRg Tormans Cyclo Cross Team(@ tormanscross) link

