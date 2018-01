Bart Wellens over het BK: "Heeft Van Aert een goede dag, wint hij. Maar in Koksijde is een foutje snel gemaakt" Glenn Van Snick

17u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 TDW Veldrijden Zondag staat het Belgisch kampioenschap veldrijden op het menu. De topkandidaat levert Steylaerts-Betfirst niet af, maar ploegleider Bart Wellens ging toch voor een uitgebreide inspectie van het zandparcours in Koksijde. "Een fantastisch rondje", luidde zijn vakkundig oordeel.

Koksijde betekent spektakel, weet ook Bart Wellens. "De Duinencross is altijd al een fantastische cross geweest, en dat zal zondag niet anders zijn. Het rondje ligt er eigenlijk hetzelfde bij als toen we in oktober al eens langskwamen. Het blijft de komende dagen droog, dus krijgen we een échte zandcross voor de kiezen."

Spek naar de bek van topfavoriet Wout van Aert? "Als hij een goede dag heeft, wint hij. Zo eenvoudig is het. Maar in Koksijde is een foutje snel gemaakt. Dan zie ik Laurens Sweeck in eerste instantie het hem wel moeilijk maken. In de tussenstukken liggen er mogelijkheden en moet hij zijn kans wagen."

Wat met het eigen personeel? "We moeten zeggen hoe het is: het seizoen van Gianni Vermeersch was tot dusver ronduit slecht. De laatste weken loopt het wel wat beter, dus een goede uitslag zou een lichtpuntje zijn. Bij de elites zonder contract hebben we met Braam Merlier de nevenfavoriet in huis. Maar eigenlijk kijken we vooral uit naar het nationale kampioenschap in Duitsland. Daar leveren we met Marcel Meisen de te kloppen man af. Die cross gaan we goed in de gaten houden, hopelijk met een succesvol weekend tot gevolg."

