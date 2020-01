Attractie op BK veldrijden: crossers rijden via ponton óver Schelde XC

02 januari 2020

Opvallende attractie op het BK veldrijden in Antwerpen (11-12 januari). De crossers zullen vanaf het strand van Sint-Anneke ook even óver de Schelde rijden. Titelverdediger Toon Aerts en co werken volgende week over een steiger en zwevend ponton een rondje van 150 meter op het water af. “Dat ponton werd vandaag op de Schelde geïnstalleerd en hangt vast aan een stevige kraan”, vertelde Guy Vermeiren, woordvoerder van de Koninklijke Belgische Wielerbond. “Het BK-parcours is dus geen blauwdruk van de Scheldecross. Ook is er een extra lus langs de manege (zie links op onderstaande foto, red.). En daar bevindt zich een schuine kant, wat wel eens doorslaggevend kan zijn. Het parcours is ongeveer 50 a 60% vergelijkbaar met de Scheldecross.” De omloop is grotendeels klaar, morgen worden de belangrijkste zandpassages aangelegd.

De installatie van het ponton: