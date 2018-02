Amerikaanse trainingsmakker: "Wout is ongelooflijk, op de weg kan hij zelfs de nieuwe Boonen worden" DMM

04 februari 2018

17u32 0 Veldrijden Vijftiende in Valkenburg, maar toch was Stephen Hyde blij als een kind na het wereldkampioenschap veldrijden. De Amerikaanse trainingsmakker van Wout van Aert reageerde dan ook opgetogen na de wedstrijd. "Wout is een ongelooflijke renner."

Stephen Hyde en Wout van Aert deelden afgelopen winter uren op trainingskamp in Spanje. De Amerikaanse veldrijder bleek daarin een absolute meerwaarde voor de kersverse wereldkampioen. "Ik steek echt dingen van hem op", liet Wout van Aert na het WK in Valkenburg optekenen. "Gisteren zochten we bijvoorbeeld nog naar een perfecte lijn op het parcours."

Echt verbaasd was Hyde dus niet met de derde wereldtitel van zijn Belgische vriend. "Hij had hier echt een doel van gemaakt. He had his eyes on the prize en heeft alles op alles gezet. Mathieu heeft zo sterk gereden dit jaar, de focus moest er dus zijn vandaag."

"Wout is een ongelooflijke coureur. Mentaal is hij zo sterk en dit zal hem met zijn overstap naar de weg in het vooruitzicht alleen nog maar een extra opkikker geven. Ook daar zal hij bij de beteren zijn, hij kan de nieuwe Tom Boonen worden!"