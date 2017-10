Amerikaanse Compton triomfeert bij de vrouwen in Kruibeke DMM

14u46

De 38-jarige Katherine Compton heeft de Polderscross bij de vrouwen gewonnen. De Amerikaanse zette op anderhalve ronde voor het einde een solo op en haalde het voor de Nederlandse Maud Kaptheijns. Derde werd Ellen Van Loy. De na ziekte wederoptredende Sanne Cant eigende haar de vierde plaats toe. Voor Compton werd het na de Trek-Cup in Waterloo en de GP Mario De Clercq in Ronse de derde zege van het seizoen.

Het was andermaal Maud Kaptheijns die een goede start nam. De Nederlandse trok als eerste het veld in met onder andere Ellen Van Loy, Loes Sels, de Britse Helen Wyman en Sanne Cant in haar wiel. Kaptheijns bouwde al snel haar kloof met de rest uit en mocht de tweede ronde aanvatten met een voorsprong van 11 seconden op het vijftal Van Loy, Sels, Cant, Alicia Franck en Katherine Compton. Laatstgenoemde repte zich naar de eenzame leidster en vervoegde Kaptheijns net voor halfcross. De twee reden 20 seconden voor Van Loy die op haar beurt gevolgd werd door Sanne Cant.



Compton ging dan druk zetten, reed even Kaptheijns uit het wiel maar bij het ingaan van de voorlaatste ronde waren de twee opnieuw samen. Van Loy volgde als derde op een halve minuut. Het trio Cant-Franck-Sels moest daar reeds 51 seconden goedmaken. Compton versnelde op anderhalve ronden van het einde een tweede keer en opnieuw moest Kaptheijns de Amerikaanse laten rijden. Definitief nu. Compton kwam niet meer in de problemen en kon net als vorige week in Ronse het zegegebaar maken. Ze volgt Jolien Verschueren op die de vorige editie van de Polderscross op haar naam schreef.

Cant: "Ik ben verre van honderd procent"

Sanne Cant hervatte de competitie in de Polderscross in Kruibeke. Vorige week kreeg de wereldkampioene af te rekenen met maag- en darmklachten. Ze won op zaterdag nog in Meulebeke, maar 's avonds kwamen de problemen opzetten. Cant moest in de nacht van zaterdag op zondag naar de spoedafdeling van het UZ Gent. Zondag in de GP Mario De Clercq startte ze toch, maar moest ze uiteindelijk opgeven."Ik voelde al meteen dat ik geen echte trainingsweek in de benen had na mijn ziekte. Ik kon wel even versnellen maar viel daarna helemaal stil. Ik moest dus constant naar het juiste tempo zoeken", begon Sanne Cant. "In de tweede ronde probeerde ik de kloof met Maud Kaptheijns te overbruggen maar slaagde daar niet in. Ik wist meteen dat mijn lichaam niet deed wat ik ervan verlangde. Afwachten wat het zondag zal worden. Ik had deze cross nodig om mijn wedstrijdritme op te krikken. Misschien kan ik in Zonhoven een deel van mijn ziekte wegsteken door mijn techniek, want ik ben verre van honderd procent fit."