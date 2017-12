Alweer een vinkje bij, maar weet Van Der Poel zelf welke crossen nog níét op zijn palmares staan? Glenn Van Snick

Met een hardbevochten maar verdiende zege vulde Mathieu van der Poel gisteren alweer een 'blinde vlek' op. Nooit eerder won de Nederlander immers in Essen. Het lijstje met klassementscrossen die nog níét op zijn palmares staan, wordt zo weer wat korter. En aangezien Mathieu wel van een quizvraagje houdt: weet hij zelf om welke manches het gaat?

Met onder meer een eerste triomf in Koksijde, Asper-Gavere en op de Koppenberg trok Mathieu van der Poel dit seizoen al aardig wat strepen door de klassementswedstrijden die hij in zijn carrière tot dan nog niet wist te winnen. Daar kwam gisteren dankzij een eerste zege in Essen alweer eentje bij. "Vorig jaar reed ik vanaf de eerste ronde lek en knalde ik tijdens mijn inhaalrace nog op een hek - al moet ik wel toegeven dat Van Aert toen de sterkste was - en twee jaar geleden kwam ik niet aan de start. Mijn eerste zege in Essen deed dus meer dan deugd", aldus de Nederlander.

Resten er nog zes klassementscrossen die dit jaar op het programma stonden of staan waarin Van der Poel het laken níét naar zich toe kon trekken in zijn nog prille loopbaan . Een leuk quizvraagje om aan de protagonist himself voor te leggen. "Goh, dat is een moeilijke. Baal zit er tussen, daar ben ik zeker van. Voor de rest zullen er dat een paar van het DVV-klassement zijn. Ronse misschien? Geen idee. Ik ben er eigenlijk niet bewust mee bezig om ze elk zeker één keer te winnen. Maar er zijn geen omlopen die ik vrees, ik verwacht van mezelf dat ik elke cross aankan."

Toch konden we de renner van Beobank-Corendon prikkelen met de vraag. "Kom, zeg ze nu maar snel, ik wil ze nu wel weten", lachte Van der Poel. Nommay, Boom, Ronse, Loenhout, Baal en Bredene zijn de enige juiste antwoorden. Vier van die zes crossen kan de Nederlander trouwens dit seizoen nog op zijn palmares bijschrijven. "Ik ga er zeker mijn best voor doen", besloot de winnaar.

Met de afwezigheid van onder meer Wout van Aert, Toon Aerts en Lars van der Haar is de kans overigens groot dat de Nederlander straks in Overijse opnieuw de ruikers overhandigd krijgt. Maar een nieuwe doorhaling op zijn lijstje met nog te winnen koersen zou dat niet opleveren. Van der Poel stond de voorbije twee edities van de Druivencross immers telkens op het hoogste schavotje.

