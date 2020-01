Alvarado wint in Gullegem na sprint tegen Kastelijn: “Had een felle strijd wel verwacht” ABD

04 januari 2020

14u42

Bron: Belga 0 Vrouwen veldrijden Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) heeft zaterdag in het West-Vlaamse Gullegem opnieuw haar bijzonder goede conditie geëtaleerd. In een sprint met twee nam ze de maat van haar landgenote Yara Kastelijn. Alvarado bouwde in deze ‘losse cross’ toch ietwat reserve in, want zondag wil ze in Brussel met veel verve haar leidersplaats in het klassement van de DVV Trofee verdedigen.

“Ik had voor de cross wel verwacht dat ik een felle strijd zou moeten leveren met Yara Kastelijn”, begon Alvarado na afloop. “Dat was zo ook het geval. Met het oog op morgen reed ik toch ietwat terughoudend. Ik prikte enkele keren in de wedstrijd maar Yara Kastelijn kon wel steeds terugkomen. Ik had geen schrik dat het zou uitmonden in een sprint met twee. Intrinsiek ben ik toch de snelste van de twee.”

Ceylin del Carmen Alvarado kwam ook even ten val en leek zich geblesseerd te hebben aan de pols. “In de modderstrook sloeg ik onderuit en ging vol op mijn linkerhand”, vervolgde de Nederlandse. “Daarbij bezeerde ik me aan de linkerpols. Ik voelde meteen ferme steek in dat gewricht, maar gaandeweg ebde de pijn toch weg. Afwachten wat dat morgen zal geven in Brussel.”

Volgende week staat in Nederland het nationaal kampioenschap op de kalender. Daarin wil Alvarado vol gaan voor de eindzege en de bijhorende tricolore trui. “Ik zal dat Nederlands kampioenschap rijden bij de eliterensters en dus niet bij de beloften”, besloot ze. “Tijdens het wereldkampioenschap is dat anders. Daarin zal ik starten bij de beloften en niet bij de elites.”