Alvarado maakt favorietenrol waar en grijpt eerste Nederlandse titel XC

12 januari 2020

15u58 28 Veldrijden Ceylin del Carmen Alvarado heeft op het NK in Rucphen haar favorietenrol waargemaakt. De 21-jarige Rotterdamse gooide iets na halfweg de tegenstand overboord en soleerde vervolgens naar haar eerste nationale titel. Annemarie Worst moest vrede nemen met het zilver, Lucinda Brand vervolledigde het podium.

Alvarado is van plan bij het WK in het Zwitserse Dübendorf, eind deze maand, nog uit te komen in de beloftencategorie. Daarin werd ze vorig jaar als topfavoriete geklopt door haar landgenote Inge van der Heijden. Reden voor haar om nog een poging te doen, hoewel ze inmiddels de wereldranglijst aanvoert bij de elite. Alvarado won deze winter al twaalf veldritten.